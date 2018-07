Per quattro giorni porta sul dorso il cucciolo morto | l' amore infinito di mamma orca

Svizzera - aereo da turismo si schianta sulle Alpi : muoiono quattro Persone : L'incidente è avvenuto nelle vicinanze del confine italiano. Non si conosce ancora la nazionalità delle vittime.Continua a leggere

Jogging & tuffi : vacanze in forma Per i vip - da Michela Quattrociocche a Tornatore : La canicola di luglio non scoraggia gli amanti di Sabaudia e dello sport. Anche se sono vip. Ci sono volti noti che non rinuncerebbero per nulla al mondo alla loro vacanza sulle dune della celebre ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - è rebus schiacciatori. In sei Per quattro maglie - più dubbi che certezze : L’Italia è nel pieno della preparazione per i Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Manca poco più di un mese all’attesissimo debutto nella rassegna iridata, gli azzurri sono in collegiale a Cavalese e nelle Dolomiti si stanno allenando per arrivare a puntino all’appuntamento più importante degli ultimi due anni. La Nazionale ha sofferto molto nelle ultime due ...

Quattro orologi Per fare immersione questa estate : Quella dell’impermeabilità è una delle sfide che, anno dopo anno, ha caratterizzato la storia dell’orologeria. Ancora oggi, l’obiettivo delle case è quello di fare sempre meglio, proponendo orologi le cui performance superano spesso di gran lunga quelle del sub che li indosserà. In un mare di proposte, ecco le regole da non dimenticare e i modelli per attirare l’attenzione. Attenzione alla forma La cassa è quasi sempre ...

Quattro fantastiche serate Per gli eventi dell'agosto verbanese - Dal 10 al 13 agosto - il 14 agosto Il Palio Remiero - . : Ha ricevuto numerosi premi internazionali per i suoi spettacoli e dal 2011 è Direttore Artistico di Gardaland, . Inoltre a tarda serata la musica di Vasco Rossi con la band Deviazioni Spappolate , ...

Nuova Audi Q3 : il SUV della Casa dei Quattro anelli imbocca la strada Per il futuro [FOTO] : Le soluzioni d’infotainment di categoria superiore connettono il SUV compatto della Casa tedesca al mondo esterno, mentre nuovi sistemi ausiliari offrono assistenza in qualsiasi fase della guida. Giunta alla seconda generazione, la Nuova Audi Q3 si presenta più accattivante dal punto di vista estetico, oltre a offrire una praticità d’uso superiore grazie allo spazio generoso, alla versatilità degli interni e ai molteplici dettagli pratici. ...

Mattarella e la trincea “istituzionale” - quattro presidenti Per difendere Tria : Le recenti, battagliere esternazioni dei due capi della maggioranza Luigi Di Maio e Matteo Salvini sul rapporto con Bruxelles in vista della prossima Legge di Stabilità sono state prese molto sul serio dal Capo dello Stato. Pur non rappresentando dichiarazioni di guerra nei confronti dell’Ue e pur proiettando in un futuro imprecisato il superamento...

Quattro cose da conoscere Per parlare di Marchionne sapendo cos'ha fatto Per Fiat : C'è chi lo ha dipinto come un “nemico” del popolo e degli operai. Persino la Conferenza episcopale italiana, commentando le notizie su Sergio Marchionne e sulla fine dei suoi 14 anni alla guida di Fca, ha sottolineato che “andrebbe approfondito il tema della ricaduta sociale dei suoi interventi”. Ec

MINI CooPer SE Countryman All4 : quattro esemplari protagonisti dell’avventura Panamericana [FOTO] : Per sei settimane, le tre MINI Cooper SE Countryman All4 viaggeranno attraverso città meravigliose dell’America Latina e paesaggi naturali mozzafiato Nella città di Dallas,Texas, incomincia l’avventura Panamericana per gli equipaggi di tre MINI Cooper SE Countryman All4 (consumo di carburante combinato: 2,5 – 2,4 l / 100 km; 13,7 – 13,4 kWh / 100 km, emissioni combinate di CO2 dal carburante: 56 – 55 g / km). ...

Spazio - Galileo : tutto pronto Per il lancio di quattro satelliti : Roma, 23 lug., askanews, - L'ultimo controllo ha dato esito positivo dunque è confermato per il 25 luglio alle 13.25, ora italiana, il lancio dalla base europea di Kourou nella Guyana francese del ...

Alternative a Office Per Mac : le quattro migliori - : È un modo comodo per tenere tutti sempre aggiornati, nell'ufficio accanto o dall'altra parte del mondo. LibreOffice La suite LibreOffice è pensata per l'ufficio. È un software gestito e sviluppato ...