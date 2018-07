Per non dimenticare il 2 agosto 1980 | tappa a Forlì per la staffetta

Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sono lasciati / Lui disPerato : "Ha chiuso lei - non si fida di me" : Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sono lasciati. Il cestista svela: "Ha chiuso lei, non si fida di me, non riesce a superare quanto accaduto in passato"(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 22:45:00 GMT)

Forza Italia 'Per ora' è contraria. Foa potrebbe non avere i numeri : È il momento della buona politica, non servono inutili prove muscolari'. Dopo Salvini ieri che si era detto 'molto soddisfatto' dell'accordo sui vertici della Rai, che ha portato anche alla nomina di ...

Forza Italia "Per ora" è contraria. Foa potrebbe non avere i numeri : È battaglia sul nome di Marcello Foa per la presidenza Rai: il Pd attacca in vista del voto della commissione di Vigilanza, che deve dare un parere vincolante, e chiede a Fi di unirsi all'opposizione. Dagli azzurri i segnali non sono positivi, ma tutti attendono la riunione prevista per mercoledì a san Macuto. Contro il giornalista, indicato dal governo alla presidenza della Rai, il Pd ha annunciato che ...

Arcivescovo Washington non è più cardinale Per pedofilia/ Ultime notizie : Papa Francesco accetta dimissioni : Il Papa ha accettato le dimissioni dell'ex Arcivescovo di Washington Theodore McCarrick, accusato di abusi sessuali nei confronti di minori, sospendolo da ogni esercizio(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:19:00 GMT)

VODAFONE - offerta da non Perdere : arriva 'Special Minuti 30 GB' - Costo della promozione e come attivarla : VODAFONE, offerta da non perdere: arriva 'Special Minuti 30 GB' - Costo della promozione e come attivarla VODAFONE, offerta da non perdere: arriva 'Special Minuti 30 GB' - Costo della promozione e ...

Non si sa ancora quanti siano i disPersi negli incendi in Grecia : La storia della piccoline morte a Mati, la località più colpita dalla tragedia, aveva fatto il giro del mondo. In un primo momento il padre aveva detto di averle riconosciute in alcune riprese ...

Dieta - ecco Perché non bisogna farla ad agosto : i consigli del nutrizionista : Dieta ‘rimandata a settembre’. Ad agosto meglio rinunciare alle ansie da bilancia: con le alte temperature, infatti, si dimagrisce meno e i risultati dei sacrifici si riducono. A consigliare vacanze ‘libere dalle diete’ il nutrizionista Ciro Vestita che svela, però, qualche trucco in grado – senza troppo impegno – di evitare che il peso vada fuori controllo. “Noi spendiamo la maggior parte delle calorie ...

Chiara Ferragni e la foto con il lato B in mostra - Però ai fan non sfugge un particolare : Chiara Ferragni e Fedez continuano la loro "luna di miele" pre-matrimoniale in Costa Smeralda. La coppia social documenta il viaggio con foto e video e i commenti dei fan non si fanno...

Tour de France - giornata pazza Per Dumoulin : “stamattina non avevo la divisa ed ero nervosissimo - poi…” : Il ciclista olandese racconta il retroscena della divisa, svelando di averla avuta a pochi minuti dalla partenza Tom Dumoulin vince la ventesima e penultima tappa del Tour de France, una cronometro individuale di 31 km con partenza da Saint-Pée-sur-Nivelle e arrivo a Espelette. Geraint Thomas conquista virtualmente la Grande Boucle, giungendo terzo oggi al traguardo. Foto Marco Alpozzi – LaPresse L’olandese della Sunweb si ...

Migranti : Salvini - grazie Per solidarietà dopo Famiglia cristiana - non mollo : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – “‘Famiglia cristiana ti attacca? Infischiatene, noi credenti siamo dalla tua parte’. Ancora grazie per le migliaia di messaggi di solidarietà ricevuti. Statene certi, non mollerò proprio adesso!”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L'articolo Migranti: Salvini, grazie per solidarietà dopo Famiglia cristiana, non mollo sembra essere il primo su Meteo Web.