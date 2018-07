Pedofilia | il Papa accetta le dimissioni del cardinale McCarrick

Papa : Irlanda; in visita affronterà questione Pedofilia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pedofilia - il premier australiano al Papa : "Licenzi l'arcivescovo Wilson" : Il 67enne Wilson, è il più alto prelato cristiano al mondo ad essere condannato per aver coperto un prete pedofilo, aveva detto poco dopo la condanna che avrebbe fatto appello e che non si sarebbe ...

Pedofilia : Turnbull a papa - licenzi Wilson : ANSA, - CANBERRA, 19 LUG - Il premier australiano Malcolm Turnbull ha lanciato un appello a papa Francesco affinche' licenzi l'arcivescovo di Adelaide Philip Wilson condannato a 12 mesi di reclusione ...

Pedofilia Cile - Papa accetta due addii : 16.28 Dopo lo scandalo sulla Pedofilia,che ha scosso la Chiesa Cilena, e le dimissioni in blocco decise dai vescovi riuniti a Roma, il Papa ha accettato la rinuncia dei vescovi di Talca, Karmelic, e di Rancagua, Valenzuela Abarca (che era anche presidente della Commissione sugli Abusi). L'accettazione delle rinunce segue di poco quella dell'11 giugno, che ha visto la rimozione di tre vescovi. Fra loro quello di Osorno Juan Barros, al centro ...

Scandalo Pedofilia in Cile - Papa Francesco rimuove altri due vescovi - : Il Pontefice ha accettato la rinuncia di monsignor Alejandro Goic Karmelic e Horacio del Carmen Valenzuela Abarca, dopo i tre alti prelati rimossi a giugno, tra cui quello al centro dello Scandalo per ...

Pedofilia - il Papa rimuove altri due vescovi della Chiesa cilena : Non sembrano avere fine le conseguenze legate allo scandalo che ha travolto la Chiesa cilena. Papa Francesco ha accettato la rinuncia di altri due vescovi. Dopo quelle del vescovo Juan Barros e di altri due prelati, arrivano le dimissioni dei monsignori Alejandro Goic Karmeli e Horacio del Carmen Valenzuela Abarca. Con una differenza.L'intero episcopato del Cile ha rimesso la decisione nelle mani di Bergoglio: adesso sta al pontefice argentino ...

Pedofilia in Cile - Papa Francesco accetta le dimissioni di tre vescovi : tra loro anche Barros - nominato proprio da Bergoglio : Sulla Pedofilia del clero Cileno Papa Francesco fa molto sul serio. Bergoglio ha accettato le dimissioni di tre vescovi del Paese latinoamericano. Tra essi spicca il nome del contestatissimo monsignor Juan de la Cruz Barros Madrid, che dal 2015 guidava la diocesi di Osorno, considerato il figlio spirituale dell’abusatore seriale padre Fernando Karadima. Amico personale di Francesco, dopo 11 anni alla guida dell’Ordinariato Militare Cileno, nel ...

Papa Francesco ha accettato le dimissioni dei primi re vescovi Cileni che avrebbero coperto negli anni gli abusi nei confronti dei bambini compiuti da uomini di chiesa.

Pedofilia : Cile; papa accetta rinuncia Barros e altri 2 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Scandalo Pedofilia - Papa Francesco accetta la rinuncia di tre vescovi cileni : Ancora una volta lo Scandalo pedofilia in Cile sul tavolo di Papa Francesco. Il Pontefice ha accettato la rinuncia del vescovo di Osorno Juan Barros Madrid, e di altri due vescovi, quello di Puerto Montt, mons. Cristian Caro Cordero, e quello di Valparaiso, mons. Gonzalo Duarte Garcia de Cortazar.Durante l'incontro col Papa in Vaticano il mese scorso, tutti i vescovi cileni si erano dimessi in blocco. Il Papa, ha comunicato oggi il bollettino ...

Dopo che Philip Wilson è stato dichiarato colpevole per aver coperto casi di Pedofilia, Bergoglio ha nominato Amministratore Apostolico "Sede Plena" dell'arcidiocesi australiana Gregory O'Kelly