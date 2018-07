Pedemontana | esercizio 2017 in perdita | servono 2 | 4 mld per completarla 3

Pedemontana : esercizio 2017 in perdita - servono 2 - 4 mld per completarla (2) : (AdnKronos) - La Pedemontana, che ha dimostrato ai giudici del Tribunale di Milano di essere in grado di generare cassa dopo la richiesta di fallimento avanzata dalla Procura, ha al momento 50 giudizi pendenti, tra ricorsi, decreti ingiuntivi e atti di pignoramento: il più rilevante è la causa per r