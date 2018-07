Pd contro le nomine Rai | faremo di tutto per impedire elezione Foa

Nomine Rai - Pd : “Ci opporremo a elezione di Foa alla presidenza. In Vigilanza Forza Italia voti contro insieme a noi” : Le opposizioni annunciano battaglia contro la nomina a presidente della Rai del giornalista Marcello Foa, vicino al senatore della Lega Alberto Bagnai. E il Pd fa appello a Forza Italia perché voti contro la sua designazione in commissione di Vigilanza Rai. Foa è stato proposto dal Tesoro come consigliere di amministrazione della tv pubblica e martedì prossimo sarà il cda ad indicarlo come presidente. Poi serve appunto la ratifica della ...

Nomine Rai - trovato l'accordo : Salini ad - Foa presidente. Ma il Pd lo attacca per post contro Mattarella : ROMA - trovato l'accordo sui nuovi vertici della Rai. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha proposto al governo Fabrizio Salini come amministratore delegato e Marcello Foa come consigliere d'amministrazione. Sarà proprio Foa, come annuncia Luigi Di Maio al termine ...

Salta il vertice sulle nomine della Cdp. Incontro riservato tra Conte e Tria : Un vertice convocato dal premier e poi sconvocato fra l’imbarazzo generale. Matteo Salvini che dice platealmente di «non saperne nulla» mentre Luigi Di Maio alla Camera si scaglia riservatamente contro il ministro del Tesoro. E infine un Incontro a quattr’occhi fra quest’ultimo e Giuseppe Conte a Palazzo Chigi,in cui si sarebbe parlato perfino di ...

Conte annulla vertice nomine Cdp/ Salvini smentisce Premier - "non sapevo nulla dell'incontro" : nodo Lega-M5s : Conte annulla vertice su nomine Cdp: Salvini smentisce il Premier, 'non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io'. Di Maio-Tria invece..

Conte annulla vertice nomine Cdp/ Salvini smentisce Premier - “non sapevo nulla dell’incontro” : nodo Lega-M5s : Conte annulla vertice su nomine Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-Tria impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:13:00 GMT)

Nomine - è scontro : slitta il vertice. Csm - accordo maggioranza-opposizione : ...a mediare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che nel pomeriggio di oggi doveva mettere insieme i due vicepresidenti del Consiglio Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia ...

Scontro politico su Cdp La partita nomine verso lo slittamento : Il governo non ha trovato ancora la quadra sulla nomina dell'amministratore delegato e per il rinnovo del vertice di Cdp ora spunta l'ipotesi di un nuovo rinvio. Il patron dell'Acri, Giuseppe Guzzetti,...