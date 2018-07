Patrik Schick alla riscossa | “sono tornato | più forte e cattivo!”

sportfair

: Dopo la tripletta contro il Latina e il gol con l'Avellino, oggi è arrivata la quinta rete di Patrik Schick in ques… - OfficialASRoma : Dopo la tripletta contro il Latina e il gol con l'Avellino, oggi è arrivata la quinta rete di Patrik Schick in ques… - Ma29Ma7 : RT @RomaRadio: ??? Non perderti le parole di Patrik #Schick, ora in esclusiva su RomaRadio e @romatv! #RomaTour #ICC2018 - RomaRadio : ??? Non perderti le parole di Patrik #Schick, ora in esclusiva su RomaRadio e @romatv! #RomaTour #ICC2018 -

(Di sabato 28 luglio 2018)è pronto a prendersi la Roma dopo un’annata ricca di problemi fisici dopo il suo arrivo dSampdoria nella scorsa estate “Dopo un anno difficile, penso che adesso sonopiù cattivo e sto mentalmente bene. Questa è la differenza rispetto lo scorso anno”. Lo ha detto l’attaccante della Romaai microfoni della tv del club giallorosso. “Sono contento che non ho fastidi e non mi fa male niente. Sono felice di poter giocare senza problemi -ha aggiunto il 22enne attaccante ceco dal ritiro di San Diego-. In più ora ho capito bene quello che chiede il mister in campo e non c’è alcun problema”. (Spr/AdnKronos)L'articolo: “sono, piùe cattivo!” SPORTFAIR.