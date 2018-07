Partinico | insulti razzisti e botte a richiedente asilo

blogo

(Di sabato 28 luglio 2018) Un 19enne senegalese residente a(Palermo) ha denunciato di essere stato insultato con terminida quattro ragazzi mentre lavorava come cameriere in un bar e di essere stato poi picchiato dagli stessi. "Vattene via sporco negro" avrebbe urlato il branco al giovane che si stava guadagnando la giornata servendo ai tavoli dell'esercizio pubblico. Non contenti, i responsabili degliavrebbero anche aggredito il ragazzo,e ospite di una comunità della zona da due anni, colpendolo con calci e pugni. Soccorso e medicato, il giovane ha lasciato l'ospedale con una prognosi di sette giorni per le ferite riportate al volto e a un orecchio. "Non ho reagito perché gli educatori della comunità mi hanno insegnato che non si alzano le mani" ha poi spiegato il ragazzo che questa mattina ha sporto denuncia.I carabinieri didanno la caccia ...