calcioweb.eu

: Papera #Buffon, clamoroso errore dell'ex portiere della #Juventus [VIDEO] - CalcioWeb : Papera #Buffon, clamoroso errore dell'ex portiere della #Juventus [VIDEO] - ForzAzzurri1926 : VIDEO - Buffon, che papera! E il Bayern ne approfitta: Psg demolito - Brevenews - cesololinter_ : Che papera buffon -

(Di sabato 28 luglio 2018)– Non è iniziata al meglio l’avventura con la maglia del Psg per l’ex, altroda parte dell’estremo difensore. Anche nella seconda partita dell’International Champions Cup, persa per 5-1 contro l’Arsenal,non ha di certo ben figurato: 3 gol subiti, di cui l’ultimo, dopo ad un’uscita a vuoto che ha permesso a Lacazzette di fare gol a porta vuota., ecco ilSloppy clearance from #and Lacazette scores his second of the night in Singapore vs PSG (71’) 3:1 @LacazetteAlex #ARSPSG #icc2018 #Lacazette ##Singapore pic.twitter.com/SzG6mTLXsj — football_fo_life (@footballfolife2) 28 luglio 2018 L'articolodell’exCalcioWeb.