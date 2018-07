Papa Francesco ha rivoluzionato i media vaticani

Matteo Salvini e Famiglia Cristiana - Marcello Veneziani atomico : 'Il nemico è Papa Francesco' : Questo elemento, unito all' invasione islamica e al materialismo ateo , spiega Marcello Veneziani sul Tempo , è il grande pericolo della nostra cultura occidentale, del nostro mondo.

Rinnovare la leadership. L'appello di Papa Francesco pensando - anche - all'Italia : ...SEMPRE MEGLIO LE FORME DELLA FEDELTÀ ALLA PAROLA DI DIO' "Imparerete sempre meglio le forme della fedeltà alla Parola di Dio che ci interpella nella storia e della solidarietà con il mondo, sul quale ...

Papa Francesco : al mondo serve fare rete e non leadership autoritarie e sorde : Abbiamo bisogno di una leadership che aiuti a scoprire e vivere un modo più giusto di stare al mondo come partecipi tutti di un destino comune'. In occasione dell'apertura dei lavori della III ...

Francesco Arca su Instagram : la sua estate da tenero papà : Siamo stati abituati a vederlo come il bello della situazione, tutto muscoli e pose sexy: ora invece lo vediamo anche in veste di tenero papà. Dai tempi del trono di Uomini e Donne, Francesco Arca è molto cambiato: è passato da showman tutto muscoli ad attore in erba, lavorando per Ozpetek e prendendo parte a fiction come “Il commissario Rex”. Nella vita sentimentale, ha cambiato partner diverse volte, per poi però tornare alla sua ...

Vaticano - la passeggiata solitaria di Papa Francesco : Bergoglio filmato mentre cammina senza scorta : Dopo la celebrazione di un matrimonio, Papa Bergoglio è tornato a piedi, facendo una passeggiata per le vie di Città del Vaticano, senza scorta e senza accompagnatori. La scena è stata ripresa da alcuni turisti e pubblicata sui social da Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias L'articolo Vaticano, la passeggiata solitaria di Papa Francesco: Bergoglio filmato mentre cammina senza scorta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Papa Francesco : “BASTA MIGRANTI MORTI - AGIRE CON FERMEZZA/ Video - la lettera del Vescovo di Ventimiglia : MIGRANTI, appello pressante del PAPA “La comunità internazionale agisca subito, basta tragedie nei mari”. Le parole del Santo Padre proferite durante l'Angelus di oggi(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 09:50:00 GMT)

Papa Francesco - "Dolore per migranti morti e preghiera"/ Video - i fedeli si dividono : migranti, appello pressante del Papa “La comunità internazionale agisca subito, basta tragedie nei mari”. Le parole del Santo Padre proferite durante l'Angelus di oggi(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 22:59:00 GMT)

Francesco Monte/ La gag : con papà Angelo presenta "Canne al vento" (Maurizio Costanzo Show) : Francesco Monte sarà ospite della puntata del Maurizio Costanzo Show in onda oggi. Recentemente ha ricevuto un no da Carlo Conti per Tale e quale show(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 21:52:00 GMT)

Papa Francesco - "DOLORE PER MIGRANTI MORTI E PREGHIERA"/ Video - accorato appello alla Comunità internazionale : MIGRANTI, appello pressante del PAPA “La Comunità internazionale agisca subito, basta tragedie nei mari”. Le parole del Santo Padre proferite durante l'Angelus di oggi(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 18:49:00 GMT)

Migranti - Papa Francesco : "Mai più simili tragedie" : Nuovo appello da parte di Papa Francesco alla comunità internazionale. Il Pontefice ha voluto esprimere il "dolore" che ha provato di fronte ai naufragi dei Migranti avvenuti nel mediterraneo: "Sono giunte in queste ultime settimane notizie di naufragi di Migranti nelle acque del Mediterraneo. Esprimo il mio dolore per queste tragedie ed assicuro la mia preghiera. Rivolgo un accorato appello alla Comunità internazionale perché agisca con ...

Migranti - l’appello di Papa Francesco : “Dolore per le tragedie nel Mediterraneo. Comunità internazionale agisca” : Nuovo pressante appello del papa alla Comunità internazionale affinché sia messa fine alla tragedia dei Migranti. Bergoglio, all’Angelus in piazza San Pietro, parlando a braccio, si addolora: “Sono giunte in queste ultime settimane notizie di naufragi di Migranti nelle acque del Mediterraneo”. papa Francesco, nell’esprimere il suo “dolore di fronte a tali tragedie” e assicurando il suo “ricordo e la preghiera per ...

Migranti - l’appello di Papa Francesco : “La comunità internazionale agisca subito” : papa Francesco ha lanciato un nuovo accorato appello alla comunità internazionale affinché intervenga per porre fine ai naufragi dei barconi dei Migranti nel Mediterraneo. Parlando a braccio durante l’Angelus in piazza San Pietro, Bergoglio ha voluto esprimere il suo “dolore di fronte a tali tragedie” e assicurare il suo “ricordo e la preghiera per gli scomparsi”. Il pontefice argentino ha espresso tutto il suo ...

Io - madre - sull'aborto non sono d'accordo con Papa Francesco : E non si trattava solo della sofferenza fisica, durata pochi giorni, ma del peso del peccato del mondo, un dolore che solo il Figlio di Dio poteva sostenere. Non ci ha però redenti la sofferenza di ...

Nozze in Vaticano. E a sorpresa spunta Papa Francesco : Padre Renato dos Santos era quasi pronto per celebrare le Nozze. Era entrato in sagrestia per gli ultimi preparativi: ma ci ha trovato Papa Francesco. Il Pontefice, sorridente, era pronto anche lui a benedire l’unione di Luca Elia Maria Schafer, guardia svizzera, e di Leticia Vera, dipendente dei Musei Vaticani, nella chiesa di Santo Stefano degli Abissini, all’interno delle mura vaticane. È vero che gli sposi, Luca e Leticia avevano fatto ...