Paola Turci Video | Luna in coppia con Loredana Bertè Amiche in Arena

Paola Turci/ “Cerco gli altri perchè esprimere gioia è più complesso che esprimere sofferenza” (Notte Rosa) : Paola Turci questa sera si esibirà in occasione del concerto organizzato per l'annuale appuntamento con la Notte Rosa. Sul palco con lei anche Maria Antonietta e Noemi.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 08:23:00 GMT)

Lina Sastri e Paola Turci in scena all'Eliseo per beneficenza : Lina Sastri , cantante, attrice di cinema, teatro e tv, vincitrice di tre David di Donatello e un Nastro d'Argento, ormai vera e propria icona mediterranea, sarà la magnetica protagonista di ' Lina ...

Chi vincerà Amici 2018? I pronostici dei docenti - da Paola Turci a Giusy Ferreri : Chi vincerà Amici 2018? Per i docenti di canto e di ballo del programma TV di Maria De Filippi, il concorrente con le carte in regola per il trionfo potrebbe essere il cantante Irama, reputato molto maturo anche dalla professoressa Alessandra Celentano, di danza classica. La Celentano apprezza anche i cantanti Carmen ed Einar e a proposito della ballerina Lauren dichiara: " E' eclettica, avrà un bel futuro, sa anche cantare". Veronica ...

Concerto di Noemi a Roma con ospiti Fiorella Mannoia - Paola Turci e Arisa : biglietti e ingressi : Il Concerto di Noemi a Roma sarà ricco di ospiti. Ad annunciarli è stata la stessa artista, che ha voluto utilizzare i suoi canali social per rendere note le intenzioni sul cast che avrebbe arricchito la data Romana del 29 maggio. La prima a essere annunciata è Fiorella Mannoia, con la quale in passato ha inciso L'amore si odia. Le due si sono poi ritrovate sul palco di Amiche in Arena, che quest'anno dovrebbe avere una replica, per portare ...