Pallavolo – Wevza Under 18 | è oro per gli azzurrini | sconfitto il Belgio in finale

Pallavolo – Italia U18 super a Wevza : staccato il pass per la finale : Wevza U18: gli azzurrini travolgono la Spagna e volano in finale Prosegue il cammino degli azzurrini di Vincenzo Fanizza nel torneo Wevza under 18, in corso di svolgimento a Vilvoorde, in Belgio. La formazione tricolore, infatti, dopo essersi resa protagonista nella fase a gironi, chiudendo la pool B a punteggio pieno (3 V, 9 Pt), ha conquistato la vittoria anche nella semi finale di oggi, battendo la Spagna con il risultato di 3-0 (25-15, ...

Pallavolo – Italia U18 : azzurrini in semifinale a Wevza : Wevza U18: Gli azzurrini battono il Portogallo e accedono in semifinale Un altro successo per gli azzurrini under 18 nel torneo Wevza, in corso di svolgimento in Belgio. I ragazzi di Fanizza, infatti, dopo le due vittorie contro Olanda e Germania, sono riusciti a ripetersi anche quest’oggi contro il Portogallo 3-0 (25-22, 25-17, 25-21). Stefani e compagni, nonostante la certezza del primo posto nel girone, hanno approcciato bene il match, ...