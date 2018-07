Pallavolo | definito il quadro delle semifinali del 25° Campionato Italiano di Sand Volley

sportfair

(Di sabato 28 luglio 2018) Samsung LegaSummer Tour, definite leste del 25°di4X4 Il Gran Finale del Samsung LegaSummer Tour è servito: l’evento estivo organizzato da LegaSerie A Femminile e Master Group Sport è arrivato alla sua ultima tappa e, a Lignano Sabbiadoro, si è conclusa la prima giornata del 25°di4X4. Concluse le gare del sabato, si sono delineate leScudetto: a partire dalle ore 10:30 di domenica, presso la Beach Arena di Lungomare Trieste, la VBC Apis Casalmaggiore, campione in carica, affronterà la P2P Givova Baronissi, a seguire saranno Saugella Team Monza e a la plurititolata Savino Del Bene Scandicci a scendere in campo per contendersi l’ultimo biglietto che porta dritto alla finale Scudetto. Nella finale per il 5° posto, infine, la LPM BAM Mondovì incontrerà la ...