Pallavolo - azzurri a lavoro in vista del prossimo impegno con l’Olanda : La Nazionale italiana dopo alcuni giorni di riposo torna a lavoro, gli azzurri in allenamento allo Sheraton Milano Malpensa Airport La Nazionale Maschile di Pallavolo, osservati un paio di giorni di riposo, tornerà a radunarsi lunedì 30 in serata presso lo Sheraton Milano Malpensa Airport. Il giorno seguente l’intera squadra e il suo staff assieme alla Nazionale Femminile di Davide Mazzanti sarà ospite dell’HUB DHL Express ...

Pallavolo – Italia U18 : azzurrini in semifinale a Wevza : Wevza U18: Gli azzurrini battono il Portogallo e accedono in semifinale Un altro successo per gli azzurrini under 18 nel torneo Wevza, in corso di svolgimento in Belgio. I ragazzi di Fanizza, infatti, dopo le due vittorie contro Olanda e Germania, sono riusciti a ripetersi anche quest’oggi contro il Portogallo 3-0 (25-22, 25-17, 25-21). Stefani e compagni, nonostante la certezza del primo posto nel girone, hanno approcciato bene il match, ...

Pallavolo – Europeo U20 maschile : gli azzurrini accedono alle semifinali 5°-8° posto : La partita tra Belgio e Russia ha deciso le sorti della Nazionale Italiana all’Europeo Under 20 maschile Nel Campionato Europeo under 20 maschile gli azzurrini di Monica Cresta hanno chiuso al terzo posto della Pool II, dovendo dire addio alle semifinali per le medaglie. La vittoria della Russia sul Belgio 3-1 (25-20, 25-22, 22-25, 25-23), infatti, ha di fatto estromesso la corsa di Recine e compagne dalle prime quattro posizioni del ...

Pallavolo – Europeo Under 20 Maschile : gli azzurrini superano la Polonia - Belgio-Russia decisiva : Gli azzurrini superano la Polonia 3-1 agli Europei Under 20 maschili, adesso il match tra Belgio e Russia sarà decisiva per le sorti del torneo L’Italia chiude a testa alta la fase a gironi dell’Europeo Under 20 Maschile. I ragazzi di Monica Cresta si sono resi protagonisti di una buona prestazione, grazie al quale hanno superato la Polonia con il risultato di 3-1 (26-24, 22-25, 25-18, 25-18). Con i tre punti conquistati oggi, la ...

Pallavolo – Europeo U20 Maschile : gli azzurrini cedono alla Russia 3-2 : Niente da fare all’Europeo U20 Maschile per l’Italia Nell’Europeo Under 20 Maschile è arrivata la prima sconfitta per gli azzurrini di Monica Cresta che dopo i successi su Francia e Turchia oggi a Kortrijk hanno ceduto alla Russia 2-3 (25-22, 25-20,8-25, 16-25, 15-17). Il ko non compromette il cammino di Recine e compagni (2V e 7p), che però mercoledì dovranno riscattarsi contro il Belgio (ore 20): match chiave per la ...

Pallavolo – Nations League : l’Italia chiude con una sconfitta la prima edizione - azzurri sconfitti dagli Usa 0-3 : La Nazionale di Blengini perde con il punteggio di 3-0 l’ultima sfida della Volleyball Nations League al cospetto degli Stati Uniti Si chiude con una sconfitta per 0-3 (23-25, 17-25, 27-29) contro gli Stati Uniti la prima edizione della Volleyball Nations League per la Nazionale Italiana che questa sera non è riuscita a regalare la seconda soddisfazione consecutiva al numeroso pubblico modenese che anche questa sera ha affollato le tribune ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Maschile : gli azzurri preparano il weekend di gare in Giappone : Gli azzurri in Giappone per il terzo round della Volleyball Nations League Dopo un lungo viaggio durato due giorni, questa mattina la Nazionale Maschile è arrivata in Giappone dove nel week end affronterà, nell’ordine, Polonia, Bulgaria e i padroni di casa nel terzo round della Volleyball Nations League. Gli uomini di Blengini sono reduci dal tris di gare in Argentina dove hanno raccolto una vittoria e due sconfitte; prestazioni altalenanti ...

Pallavolo – Nations League : l’Italia si riscatta - gli azzurri stendono l’Iran senza problemi : Dopo il ko arrivato ieri, la Nazionale italiana si riscatta battendo l’Iran nella seconda gara di questo raggruppamento in Argentina della Volleyball Nations League Pronto riscatto per la Nazionale Italiana che nel secondo match di questo raggruppamento in Argentina ha battuto l’Iran con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-18, 25-20) rimettendosi così immediatamente in carreggiata. Gli azzurri sono scesi in campo con un piglio molto diverso ...

Pallavolo – Nations League : prima sconfitta per l’Italia - gli azzurri sconfitti 3-1 dal Canada : L’Italia incassa la prima sconfitta della Volleyball Nations League, il Canada stende gli azzurri di Blengini con il punteggio di 3-1 prima battuta d’arresto per l’Italia in questa Volleyball Nations League che questa sera (notte italiana) è stata sconfitta dal Canada con il punteggio di 3-1 (22-25, 27-25, 25-23, 25-16) al termine di una prova non brillante e nella quale gli azzurri, dopo aver vinto il primo parziale, hanno fatto fatica a ...