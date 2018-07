Pallanuoto | Serbia Campione d’Europa Poker consecutivo dei Campioni Olimpici | la Spagna

Finale Europei Pallanuoto 2018 - Spagna-Serbia : orario d’inizio e come vederla in tv : Serbia e Spagna giocheranno la Finale agli Europei di pallanuoto: le due selezioni saranno in acqua oggi, sabato 28 luglio, alle ore 22.15 per salire sul trono del Vecchio Continente. La Spagna padrona di casa ha superato il Settebello, mentre la Serbia ha battuto la Croazia nel derby dei Balcani. La trasmissione tv della gara sarà affidata a RaiSport+HD, mentre tutte le gare saranno visibili in streaming su LEN TV, che assicurerà la copertura ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Spagna e Croazia-Serbia - due semifinali di lusso : È praticamente il meglio che l’Europa della Pallanuoto può presentare al momento. Escluso il Montenegro, che forse avrebbe meritato (magari con un sorteggio migliore) qualcosa in più, le quattro semifinaliste della manifestazione continentale a Barcellona sono anche le più forti del Vecchio Continente, almeno per quello che hanno dimostrato nell’ultimo biennio. Italia-Spagna e Croazia-Serbia, due penultimi atti di lusso. Partiamo ...

Pallanuoto - Europei 2018 : il tabellone dagli ottavi alla finale. Evitati gli spauracchi Croazia e Serbia per il Settebello : Il primo scalino è stato superato: obiettivo raggiunto per il Settebello. Il girone preliminare degli Europei di Pallanuoto di Barcellona è stato dominato in lungo e in largo dalla compagine di Sandro Campagna, che ha giocato con una facilità davvero imbarazzante (da ricordare ovviamente la clamorosa vittoria per 12-5 sull’Ungheria). Ora il primo scoglio è passato, c’è bisogno di puntare avanti, con un tabellone che si profila ...

Pallanuoto - Europei 2018 : le favorite. Non solo Serbia e Croazia - anche Grecia e Spagna fanno paura : Tutto pronto per gli Europei di Pallanuoto maschile che scatteranno il 16 luglio in quel di Barcellona (Spagna). Davvero difficile trovare un’edizione così equilibrata per quanto riguarda la manifestazione continentale: davvero in tanti possono giocarsi la medaglia d’oro e, in generale, il podio. Appuntamento molto importante per delineare una griglia di partenza in vista dei prossimi obiettivi tra 2019 e 2020: i Mondiali e le ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Settebello - che male! La finale sarà Grecia-Serbia - azzurri per il quinto posto : Nella giornata odierna si è completato il quadro della fase a gironi della Pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo: in serata la sconfitta dell’Italia contro la Spagna ha relegato gli azzurri alla finale per il quinto posto contro la Francia. La Grecia passeggiando contro la Turchia, ringrazia e va in finale per l’oro contro la Serbia. La Spagna invece affronterà per il bronzo il Montenegro. Giocheranno per evitare ...