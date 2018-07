Pallanuoto | Europei 2018 | il Settebello ‘annega’ sotto i colpi della Croazia | l’Italia

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia a mani vuote. Settebello tramortito dalla Croazia - sfuma il bronzo : L’Italia resta ai piedi del podio agli Europei di Pallanuoto: nella finale per il bronzo il Settebello perde contro la Croazia per 10-8 e consegna alla compagine balcanica il terzo posto nel torneo continentale. I ragazzi del CT Sandro Campagna pagano caro lo 0-4 subito nei primi otto minuti. Nel primo quarto è Jokovic a spaccare la partita a 5’50”, poi l’Italia continua a collezionare pali e traverse sulle superiorità ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : Olanda-Grecia 6-4. Le arancioni vincono il titolo - quinta apoteosi : L’Olanda è la regina d’Europa: il torneo continentale di Pallanuoto femminile sorride alle ragazze di Arno Havenga, che battono 6-4 la Grecia e vincono medaglia d’oro e titolo continentale. L’Olanda scavalca anche l’Italia in vetta al medagliere storico della competizione: 5 ori a testa, ma le olandesi hanno conquistato due argenti in più delle azzurre. Nel primo quarto l’Olanda va in vantaggio a ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : Setterosa sconfitto dalla Russia - l’Italia chiude al sesto posto : Si conclude con una sconfitta un torneo mai stato al top per quanto riguarda il Setterosa. L’Italia si è arresa nella finale per il quinto posto degli Europei di Pallanuoto per 14-8 alla Russia, apparsa molto più in palla, in un match che comunque significava poco, tra due compagini uscite sconfitte nei quarti di finale. Le parole di Fabio Conti alla Federnuoto nel post partita: “Il bilancio non può essere positivo perché non abbiamo ...

Pallanuoto Europei - la Spagna batte l'Italia. Ma è giallo sull'ultimo tiro : Azzurri eliminati in semifinale, vince la Spagna 8-7 ma l'ultimo tiro italiano per i rigori diventa un giallo

Pallanuoto - Europei 2018 : Spagna-Italia 8-7. Le pagelle del Settebello : L’Italia è stata battuta in maniera beffarda dalla Spagna per 8-7 nelle semifinali degli Europei di Pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un gol fantasma non convalidato a Pietro Figlioli, che avrebbe portato la sfida ai rigori. Andiamo a scoprire le pagelle del Settebello. ITALIA 6 DEL LUNGO Marco, 6.5: il 50% di parate, non fa la differenza come nelle precedenti uscite, ma comunque in diverse occasioni è decisivo. DI FULVIO ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Spagna-Italia 8-7. Le voci dei protagonisti : L’Italia è stata battuta in maniera beffarda dalla Spagna per 8-7 nelle semifinali degli Europei di Pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un gol fantasma non convalidato a Pietro Figlioli, che avrebbe portato la sfida ai rigori. Andiamo a scoprire le dichiarazioni degli azzurri a fine gara al sito federale. Il CT Sandro Campagna cerca di smorzare i toni: “Una delle partite più belle che abbia mai visto con un’intensità ...

VIDEO Pallanuoto - Europei 2018 : Spagna-Italia 8-7. Le immagini del gol fantasma di Pietro Figlioli : L’Italia è stata battuta in maniera beffarda dalla Spagna per 8-7 nelle semifinali degli Europei di Pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un gol fantasma non convalidato a Pietro Figlioli, che avrebbe portato la sfida ai rigori. Di seguito il VIDEO dell’azione contestata: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

Europei Pallanuoto - Settebello eliminato : 23.31 Si ferma in semifinale la corsa del Settebello agli Europei di Barcellona. Gli azzurri di Sandro Campagna infatti sono stati battuti 8-7 dai padroni di casa della Spagna (parziali 1-1 3-2 1-3 3-1). Succede di tutto nella piscina Picornell: l'Italia che vola avanti con Di Fulvio (3 gol),poi la rimonta iberica e all'ultimo secondo un gol fantasma Un tiro di Figlioli, che varrebbe il pari, entra, ma non per gli arbitri. Nell'altra sfida ...