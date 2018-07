Palermo | insulti razzisti e botte a giovane richiedente asilo | indagini

meteoweb.eu

Palermo, 28 lug. (AdnKronos) – Un giovane senegalese di 19 anni, richiedente asilo, è stato aggredito e offeso con insulti razzisti. Vittima un senegalese di 19 anni che stamani si è presentato in caserma a Partinico, nel Palermitano, per denunciare l'aggressione di cui sarebbe rimasto vittima giovedì scorso. Secondo il racconto del giovane, ospite dal 2016 di una comunità, un gruppo di ragazzi l'avrebbe avvicinato mentre si trovava nella piazza del grosso centro del Palermitano prima rivolgendogli insulti razzisti e poi aggredendolo a calci e pugni. In ospedale il 19enne è stato medicato e i sanitari lo hanno dimesso con sette giorni di prognosi a causa delle ferite riportate al labbro e alle orecchie. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno raccolto la denuncia del giovane.