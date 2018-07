Palermo : al via dismissione campo rom - sindaco firma ordinanza (2) : (AdnKronos) – Via via che le famiglie avranno lasciato le rispettive baracche, il Coime, la Rap, la Reset, l’Amg e l’Amap dovranno procedere, ciascuno per le proprie competenze, all’immediato abbattimento delle baracche liberate; alla pulizia e sistemazione degli spazi del campo, provvedendo contestualmente alla rimozione del materiale di risulta e allo smaltimento delle singole componenti dei rifiuti; alla messa in ...

Palermo : al via dismissione campo rom - sindaco firma ordinanza : Palermo, 28 lug. (AdnKronos) – Il Comune di Palermo accelera sulla dismissione del campo nomadi della Favorita, per il quale il gip nei giorni scorsi ha disposto il sequestro. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un’ordinanza “contingibile e urgente” nella quale viene dato incarico a diversi uffici dell’Amministrazione e alle aziende partecipate di agire in sinergia fra loro per accelerare le procedure di ...

Strage di via d'Amelio - i poliziotti del Siap di Palermo a StrettoWeb : 'dopo 26 anni finalmente un po' di verità su quell'attentato di Stato - ... : Uno dei più grandi timori del giudice Falcone era che i mafiosi potessero così tanto entrare a far parte della politica e dell'economia, da non essere più riconosciuti e riconoscibili. E la sua morte,...

Palermo - XXVI anniversario della Strage di Via D’Amelio. Segui la diretta della cerimonia : Oggi è il 26mo anniversario della Strage di via D’Amelio a Palermo nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e Walter Eddie Cosina. Manifestazioni ed eventi in memoria del giudice sono previsti a Palermo ed in altre città. L'articolo Palermo, XXVI anniversario della Strage di Via D’Amelio. Segui la diretta della cerimonia proviene da Il ...

Palermo - al via il 394° Festino di Santa Rosalia : Leo Gullotta racconterà i momenti del grande spettacolo : Tra gli spettacoli più importanti per il suo elevato valore sociale c'è "Rosalia è Palermo", messo in scena il 12 e 13 luglio, alle 21.00, a Piazza Monte di Pietà, dalla Compagnia Teatrale dei ...

TV - Rai Storia : “Italia. Viaggio nella bellezza” alla scoperta della Palermo arabo normanna : Un Viaggio alla scoperta della Palermo arabo normanna, cinquantunesimo sito italiano a entrare, nel luglio 2015, nella lista Unesco del Patrimonio Mondiale. Palermo, con la Cappella Palatina e il Palazzo Reale, la Cattedrale, il Palazzo della Zisa, la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, le Chiese di Santa Maria dell’Ammiraglio e di San Cataldo; ma anche Monreale e Cefalù con le Cattedrali. Gioielli ai quali è dedicato il documentario “Palermo ...

Milano - Salvini come Hitler : in via Palermo il poster del "Furher" Matteo : Un fotomontaggio in bianco e nero, che ritrae Matteo Salvini nei panni di Adolf Hitler. Sul braccio, al posto della svastica fascista, il simbolo della Lega. Il poster è apparso questa mattina su un muro di via Palermo, a Milano, nei pressi di un noto ristorante della zona. Il...

Sicilia : lavori su viadotto Morello - chiuso tratto A19 Palermo-Catania : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - Chiusa da domani, martedì 26 giugno, l'autostrada A19 Palermo-Catania tra Enna e Ponte Cinque Archi, in direzione del capoluogo Siciliano. La chiusura, spiega l'Anas, servirà per consentire un intervento di ripristino sul viadotto Morello, già sottoposto a doppio senso

Palermo : Caracausi - grillini si dimettano se vogliono mandare via Orlando : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - "Il M5S si è reso protagonista, in consiglio comunale, di una grande pagliacciata. Hanno annunciato una mozione di sfiducia al sindaco che però non risulta da nessuna parte ed esposto cartelli abbandonando poi l’Aula. I grillini vogliono veramente cacciare Orlando? Ben

Maltempo : rinviata chiusura tratto autostrada Palermo-Catania : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - rinviata, a causa del Maltempo previsto per le prossime ore, la chiusura dell'autostrada A19 Palermo-Catania prevista dalle 18 di oggi pomeriggio. L'ìinterruzione, tra Enna e Ponte Cinque Archi in direzione Palermo, avrebbe dovuto consentire i lavori di manutenzione de

Maltempo Sicilia : Anas rinvia la chiusura per i lavori della Palermo-Catania : A causa delle avverse condizioni meteo non sarà effettuata la chiusura dell’autostrada A19 Palermo-Catania, programmata dalle ore 18 di oggi 20 giugno. Le attività, che rientrano nell’ambito dei lavori di manutenzione del Viadotto Morello, si rendono necessarie per l’esecuzione di un intervento di ripristino localizzato su una soletta della carreggiata del viadotto già sottoposta a doppio senso di circolazione per via dei ...