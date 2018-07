Ornella Vanoni sta male | concerto annullato a Zafferana Etnea

A Zafferana weekend in musica con Francesca Michielin e Ornella Vanoni : Continua la programmazione dei grandi concerti di Etna in Scena, sul palco dell’Anfiteatro Falcone Borsellino: dopo il grande successo dei

Ornella Vanoni canta nella clinica Maugeri di Milano per i pazienti : 'Qui mi hanno curata' : Ornella Vanoni si è esibita dal vivo per i ricoverati della clinica Maugeri di Pavia, nell'ambito delle iniziative di 'MaugerinArte'. Un gesto di generosità e di attenzione per i pazienti, ma anche ...

Elisa - 20 anni in Ogni istante/ Diretta e ospiti : l'esilarante gaffe di Ornella Vanoni (replica) : Elisa – 20 anni in Ogni istante, eccovi le anticipazioni dello spettacolo musicale con protagonista la Toffoli all'Arena di Verona, tutti gli ospiti e le info streaming.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 00:07:00 GMT)

Ornella VANONI/ Ancora una volta al fianco di Gino Paoli (Una serata Bella… senza fine) : ORNELLA VANONI sarà tra gli artisti italiani che renderanno omaggio a Gino Paoli, Sergio Endrigo e Luigi Tenco a "Una serata Bella... senza fine", in replica su Rete 4.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 09:19:00 GMT)

Amici 17 - nessun eliminato : il programma si allunga di una puntata. Parterre di ospiti - da Sophia Loren a Ornella Vanoni : “Ci sono dei problemi tecnici, la serata potrebbe saltare qui. Può essere che ce ne andiamo tutti a casa e ciao ciao”. Erano le 22.45 circa quando il segnale che permetteva di vedere Amici 17 è saltato: un blackout, probabilmente. Il programma di Canale 5 per otto lunghi minuti non è andato in onda e ha mostrato al pubblico schermate nere, pubblicità a iosa e bumper a ripetizione. Solo una volta risolto il problema, la padrona di casa Maria De ...

Irama Vs Lauren ad Amici 17 : Ornella Vanoni e Christian de Sica aprono la semifinale : E’ stata la mitica Sofia Loren ad aprire questa semifinale di Amici 17. Dopo un lungo filmato andato in onda per mettere insieme la lunga carriera dell’attrice, lei entra in studio emozionata e al fianco di Maria De Filippi e poi occupa il posto al fianco di Giulia Michelini che la accoglie quasi con le lacrime agli occhi. Irama VS Lauren AD Amici 17 La serata inizia all’insegna dell’emozione e la conduttrice non può far ...

Il duetto di Irama con Ornella Vanoni (video) - Nera e altri inediti nella semifinale del 27 maggio : Irama con Ornella Vanoni ad Amici di Maria De Filippi. Nel corso della semifinale del programma, il cantante della squadra bianca apre la prima fase con un duetto d'eccezione con un superospite italiano. L'artista che Maria De Filippi accoglie in studio è Ornella Vanoni, la prima della serie di ospiti attesi ad Amici di Maria De Filippi nella semifinale in onda su Canale 5, in diretta, eccezionalmente di domenica. La prima sfida della ...

Amici 17 - Ornella Vanoni duetta con Irama : «Spero di portarti fortuna» : Ornella Vanoni è il secondo super ospite della semifinale di Amici dopo l'ingresso della bellissima Sophia Loren. La cantante milanese si è esibita insieme ad Einar sulle note de 'L'Appuntamento' , ma ...

Ornella Vanoni E IRAMA - DUETTO AD AMICI 2018/ Problemi nell'esibizione e piccolo imbarazzo durante la diretta : ORNELLA VANONI è tra i protagonisti dell'ottava puntata del serale di AMICI 2018: questa sera, infatti, raggiungerà il talent di Maria De Filippi per duettare con IRAMA, il cantante che...(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 21:28:00 GMT)

Ornella Vanoni e Irama - duetto ad Amici 2018/ Avevo una grande cicatrice sul collo - usavo il corpo come scudo : Ornella Vanoni è tra i protagonisti dell'ottava puntata del serale di Amici 2018: questa sera, infatti, raggiungerà il talent di Maria De Filippi per duettare con Irama, il cantante che...(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 11:00:00 GMT)

Irama - finalista di Amici 2018?/ Duetto con Ornella Vanoni e l'uscita del suo album : Da possibile finalista e vincitore di questa edizione, Irama è pronto a salire sul palco di Amici 17 cantare i suoi brani ma duettare anche con Ornella Vanoni. E il suo album?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 07:45:00 GMT)

Amici 2018 : Annalisa - Ornella Vanoni e gli ospiti di Maria De Filippi - : Qualche esempio? Ad esibirsi con i ragazzi della scuola ci saranno Annalisa , che ha debuttato nel mondo della musica proprio grazie al programma, e Ornella Vanoni , icona della musica italiana. Se ...