Opposizioni in campo contro stop Tav | ipotesi referendum Pd-Fi | danno 60 mld

(Di sabato 28 luglio 2018) Il primo momento della verità sarà martedì prossimo alle 14: a quell'ora il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli illustrerà alla Commissione Lavori pubblici del Senato le linee guida del suo dicastero, ed in quella sede sulla Tav, ma anche sulla Tap, non potranno esserci reticenze. La Lega insiste, con il sottosegretario Armando Siri, per il proseguimento dei lavori. Rimane quindi il solco tra le divisioni all'interno dei 5 stelle su questi temi e la posizione del Carroccio Il premier Giuseppe Conte avvia una complessa mediazione all'interno del Governo mentre per Luigi Di Maio si apre il fronte degli ortodossi No Tav dei 5 stelle. Una partita che, per quanto riguarda il gasdotto, coinvolge anche gli Sati Uniti, convinti fautori del progetto Tap. Su questo sottile crinale si muove il premier che lunedì incontrerà Donald Trump a ...