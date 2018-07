«Operai morti per mancanza di formazione e prevenzione» | l' azienda Lamina verso il rinvio

India - crolla palazzo di sei piani : almeno 2 morti/ Video ultime notizie - si cercano Operai intrappolati : India, crolla palazzo di sei piani: almeno 2 morti. ultime notizie, New Delhi: ricercati operai intrappolati sotto le macerie, ignote le cause del disastro(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 00:45:00 GMT)

Lavoro - la Bekaert si sposta nell’Est Europa : 318 Operai a rischio. “Con Jobs act non abbiamo ammortizzatori” : Andrea Becattini lavora nella fabbrica Bekaert (ex-Pirelli) di Figline Valdarno da 27 anni. Ha 49 anni ed è un operaio da più di metà della sua vita. È uno dei 318 dipendenti coinvolti nel licenziamento di massa della fabbrica, che chiuderà i battenti tra 69 giorni per spostare la produzione in Romania e Slovacchia. Una notizia che ha colto i lavoratori di sorpresa e che è l’ennesima chiusura di un’impresa che avviene per ...

Veneto. Due Operai morti schiacciati a distanza di poche ore : avevano 42 e 37 anni : Il primo tragico infortunio si è consumato a mezzogiorno in via Valpantena, all'altezza della ditta Casati, a Verona: un 42enne è rimasto schiacciato sotto una pesante lastra di cemento. L'altro nel pomeriggio a Minerbe: un operaio è stato travolto da un mezzo in movimento.Continua a leggere

Incidenti sul lavoro : due Operai morti : 23.02 Un operaio è stato trovato morto in una ditta di prodotti farmaceutici a Lonigo (Vicenza). Sembra un incidente di lavoro, secondo i carabinieri. L'uomo, 36 anni, avrebbe indossato la mascherina collegata all'impianto di azoto invece che a quella di ossigeno, rimanendo avvelenato. Mentre un altro operaio è morto travolto da un trattore in un'azienda agricola di Bibbiena (Arezzo). L'uomo,44enne, è stato immediatamente portato in ospedale, ...

Milano - 4 Operai morti nell’incidente alla Lamina. La perizia : “Forno era difettoso e sistemi di sicurezza inadeguati” : “Gravi lacune” nelle procedure di sicurezza e nei sistemi di controllo, dovute a “difetti tecnici e organizzativi”. Di più: il forno in cui i lavoratori sono morti soffocati era difettoso. Non erano perfettamente funzionanti la centralina e il condotto di erogazione del gas argon, secondo quanto scrivono i periti. E gli operai intervenuti in soccorso dei colleghi non erano consapevoli del rischio che stavano correndo. ...

Operai morti alla Lamina - forno difettoso e falle nei protocolli di soccorso : le conclusioni del perito dei pm : La relazione tecnica richiesta dalla procura è stata depositata. Ci si avvia verso la richiesta di rinvio a giudizio

INCIDENTE IN CANTIERE NAVALE - OperaiO SCHIACCIATO DA LASTRA METALLICA/Ancora morti sul lavoro - record in Veneto : La Spezia, INCIDENTE CANTIERE NAVALE: morto OPERAIO, un altro grave. Le ultime notizie: sono stati travolti da LASTRA METALLICA. Indagano sull'accaduto i carabinieri(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 23:09:00 GMT)