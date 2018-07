Offerte Iliad | due tariffe low cost ad elevati contenuti | in cosa differiscono

http://feedproxy.goo

(Di sabato 28 luglio 2018) Ora sono due le, raggiunto e superato il traguardo del primo milione di utenti con la tariffa di lancio della fine di maggio arriva la seconda tariffa lowdell’operatore francese e non differisce molto dalla prima. Un quantitativo dicome nessuno mai a 5,99€ e 6,99€. Ecco, la prima differenza tra le dueè il prezzo anche se si tratta di un solo euro in più per la nuova tariffa lanciata da un paio di giorni. Vediamo entrambe nel dettaglio.: la prima tariffa italiana Lanciata il 29 maggio durante la presentazione del quarto operatore italiano, ha stupido subito per l’elevato quantitativo die ilo molto contenuto. A 5,99€ al mese si hanno chiamate ed SMS illimitati in Italia e all’estero (in oltre 60 Paesi) oltre a 30GB fino al 4G Plus in Italia e 2GB da utilizzare all’estero. Inoltre, sono ...