Nuovo Prefetto | ' Con me più sicurezza' Parte da Saione e dal bivacco di Poggio del Sole

Politica. Il Presidente della Provincia de Pascale dà il benvenuto al Nuovo Prefetto Enrico Caterino : Giovedì 26 Luglio 2018 In una lettera il messaggio di saluto del nuovo prefetto alle Autorità locali e ai Ravennati Questo pomeriggio il Presidente della Provincia e Sindaco di Ravenna Michele de ...

Firenze - il piano del Nuovo Prefetto : "Sicurezza e rispetto delle regole" : Firenze , 24 luglio 2018 - Un primo incontro con i giornalisti per presentarsi alla città. Il nuovo prefetto di Firenze Laura Lega parla di come interpreterà il suo ruolo. «Il mio impegno sarà modulato ...

Paolo Ruffini Nuovo Prefetto del Dicastero per la Comunicazione : È Paolo Ruffini, finora direttore di Tv2000, il nuovo prefetto del Dicastero vaticano per la Comunicazione. Una scelta esterna e per certi versi sorprendente trattandosi della prima volta di un laico alla guida di un importante organismo della Santa Sede. Soprattutto una scelta fuori dal giro di nomine circolate nei mesi scorsi dopo le dimissioni d...