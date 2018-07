Nuova terapia ' breakthrough' per il carcinoma epatocellulare

Malattia di Chron - patologia cronica dell'intestino : Nuova terapia : Malattia di Crohn, una patologia infiammatoria cronica dell’intestino che colpisce 1,3 milioni di persone tra i 20 e i 30 anni. nuova terapia.

Alzheimer - una Nuova terapia rallenta il declino cognitivo : (foto: Bsip/ Getty Images) Nuove angolazioni da cui guardare il declino cognitivo, un fenomeno tipico dell’invecchiamento, certo, ma in molti casi anche sintomo di vere e proprie patologie come la demenza e la malattia di Alzheimer. I ricercatori della Virginia School of Medicine insieme agli ingegneri della Virginia Tech hanno scoperto che la progressiva perdita delle abilità cognitive potrebbe essere legata a un funzionamento non più ottimale ...

Tumori : in Italia Nuova immunoterapia contro cancro polmone : È oggi disponibile anche in Italia atezolizumab, la prima immunoterapia anti-PD-L1 sviluppata da Roche e approvata da AIFA per il trattamento in monoterapia di pazienti adulti affetti da carcinoma ...

Apiterapia - la Nuova frontiera dell’agopuntura : Le api lo usano per difendersi dai potenziali pericoli, ma da diversi anni il loro pungiglione viene utilizzato come strumento per curare le forme di artrosi, reumatismi, sclerosi a placche, osteoartrosi, borsiti, tendiniti, nervo sciatico e artrite attraverso l’Apiterapia. Una sorta di agopuntura praticata attraverso il veleno che secernono questi laboriosi insetti, chiamato apitossina. Oltre a produrre miele e cera, le api possono quindi ...

Salute - immunoterapia Nuova frontiera dei tumori del sangue : Roma, 19 giu. , askanews, Sono sempre più concrete le speranze di disporre di terapie efficaci per le persone colpite da tumori del sangue. L'immunoterapia e la tecnologia CAR-T negli ultimi anni ...

Primi risultati per una Nuova terapia genica che cura la paralisi : (foto: Getty Images) Una brutta caduta, un incidente stradale, e il midollo spinale si danneggia: per chi purtroppo ha perso il controllo del proprio corpo riacquistare anche solo l’uso delle mani per reggere una tazza o lavarsi i denti da soli sarebbe un miglioramento enorme per la propria qualità di vita. Ora un team di ricercatori del King’s College di Londra ha sviluppato una strategia di terapia genica per riparare i danni al midollo ...

"Avevo il cancro al seno - volevo morire. Sono ritornata alla vita grazie a una Nuova terapia" : Le metastasi del suo cancro al seno si erano ormai diffuse in tutto il corpo, tante che i medici le avevano dato pochi mesi di vita. Ma lei non si è arresa, ed è riuscita a sconfiggere la malattia. È la storia della 52enne Judy Perkins, raccontata dal Daily Mail, che grazie a un rivoluzionario trattamento immunoterapico da due anni risulta completamente guarita.Dopo 7 tipi di chemioterapia sperimentati senza successo, a ...