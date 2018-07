Non si sa ancora quanti siano i dispersi negli incendi in Grecia

Ornella VaNoni - paura per la cantante : 'Non sta bene' - annullate ancora tutte le date del tour : Ornella Vanoni non sta bene. Il tour della cantante milanese è stato annullato per le sue non idonee condizioni di salute fino al 1° settembre. A comunicarlo è stato F&P Group " Concerti ed eventi ...

Liverpool - Klopp punge ancora Sergio Ramos : “Non è normale il suo modo di giocare” : Klopp punge Sergio Ramos- Klopp non dimentica e ritorna sulla finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid puntando il dito contro Sergio Ramos e il suo atteggiamento definito dal tecnico: “spietato”. “NON E’ normale IL SUO modo DI GIOCARE” Klopp non usa giri di parole: “Sergio Ramos ha detto tante cose che non […] L'articolo Liverpool, Klopp punge ancora Sergio Ramos: “Non è normale il ...

Napoli - ancora De Laurentiis : “Il sorteggio della Serie A? Non mi è piaciuto” : ancora DE Laurentiis- Ci risiamo. Aurelio De Laurentiis, intervistato ai microfoni dei colleghi di “Radio Kiss Kiss”, ha colto l’occasione per sottolineare tutto il suo dissenso dopo il sorteggio del calendario di Serie A. “NON MI E’ PIACIUTO PER NIENTE” Il presidente attacca la Lega: “ll sorteggio del calendario di Serie A non mi è […] L'articolo Napoli, ancora De Laurentiis: “Il sorteggio ...

Milano - strage di via Palestro : 25 anni fa l’autobomba che uccise 5 persone. Il sindaco Sala : “Inaccettabile che ancora Non ci sia piena luce” : Alle 23.15 del 27 luglio del 1993 un boato scosse Milano. In via Palestro un’autobomba esplose nei pressi del Padiglione d’Arte Contemporanea, uccidendo cinque persone. “Sono passati 25 anni, ma la memoria è ancora molto viva” ha detto il sindaco Giuseppe Sala durante la cerimonia di commemorazione delle vittime della strage. A quell’epoca più arrogante che mai, Cosa Nostra lanciò in una sola notte il suo monito allo ...

Ascolti tv - al Wind Summer Festival Non basta la finale : Ilary perde ancora contro Don Matteo : Bene ma non benissimo l'esordio di Ilary Blasi al Wind Summer Festival. Lady Totti ha preso il posto di Alessia Marcuzzi al timone del programma musicale estivo, in onda su Canale 5, ma gli...

Al Bano sulla fine del matrimonio con Romina Power : ‘Non so ancora darmi una spiegazione’ : “Lavorando ancora insieme abbiamo recuperato se non altro la gioia di stare sul palcoscenico, ed è divertentissimo ancora oggi. Poi è sempre la madre di quattro dei miei figli. Però io non so ancora darmi una spiegazione per ciò che è successo. Quando il destino si mette contro di te, devi solo aspettare che cambino le cose”. Al Bano parla di Romina Power nel numero di Oggi in edicola il 26 luglio, il cantante di Cellino odia il ...

Salvini : «Sulla Tav meglio andare avanti». Palazzo Chigi : dossier Non ancora sul tavolo : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa: «Mattarella non si riferisce a me»

Tav - ora Conte prende tempo : "Dossier Non ancora sul tavolo" : Dopo la corsa in avanti, arriva la frenata di Palazzo Chigi. La decisione che Conte avrebbe assunto, come riportato dalla Stampa, ha creato un piccolo terremoto politico su un tema, quello della Tav, che divide (e non poco) la maggioranza di governo.Lega e M5S sulla Val di Susa viaggiano a due velocità diverse. Non è un mistero che la galassia grillina, sia ai vertici che a livello locale piemontese, non veda di buon grado la Torino-Lione. Oggi ...

Tav : P. Chigi - dossier Non ancora sul tavolo di Conte (2) : (AdnKronos) – Nessuna decisione dunque è stata ancora presa -spiegano le stesse fonti- e soprattutto non ci sono state valutazioni al riguardo. Il dossier è in fase istruttoria presso il ministro competente, quello delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, il quale è impegnato in una valutazione costi-benefici che poi sarà sottoposta e condivisa con il presidente del Consiglio e con l’intero governo.Ad ogni modo la soluzione sarà ...

Tav - fonti governo : Non ancora da Conte : 11.23 Il dossier sulla Tav "al momento non è ancora giunto sul tavolo del Presidente del Consiglio, dunque nessuna decisione è stata ancora presa e soprattutto non ci sono state valutazioni al riguardo". Lo fanno notare da Palazzo Chigi, dopo che articoli di stampa hanno attribuito a Conte la volontà di stoppare il piano Il dossier, sottolineano le stesse fonti, "è in fase istruttoria" presso il ministro competente Toninelli, impegnato in una ...

Tav : P. Chigi - dossier Non ancora sul tavolo di Conte : Roma, 27 lug. (AdnKronos) - Il dossier sulla Tav al momento non è ancora giunto sul tavolo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. E' quanto fanno notare fonti di palazzo Chigi. (segue)

Cristiano Malgioglio contro Giusy Ferreri : «Se Non era per me stava ancora alla Esselunga» : Cristiano Malgioglio spara a zero su tutti. In un'intervista rilasciata a Rolling Stone, il paroliere senza peli sulla lingua ha parlato dei suoi colleghi, di politica e del suo futuro. Una risposta ...