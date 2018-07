Non si ferma la lotta ai pedofili di papa Francesco

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini Non si ferma più! Prima finale della carriera : Continua il momento magico del Tennis italiano maschile. Dopo le vittorie nella scorsa settimana di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, domani ci proverà Matteo Berrettini nel torneo ATP di Gstaad. Si tratta della Prima finale della carriera per il Tennista romano, che ha sconfitto in semifinale l’estone Jurgen Zopp, numero 107 del mondo, in due set co il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Un’altra ...

Lazio - Immobile si ferma - ma Non preoccupa : contusione al ginocchio in allenamento : Un grande spavento e niente di più. Ciro Immobile alza bandiera bianca a pochi minuti dalla fine dell'allenamento. Mentre Inzaghi continua a testare il 3-5-2, il capocannoniere della Serie A si ...

Beach volley - World Tour 2018 Samsun. Ferraris/Michieletto Non si fermano : prima vittoria nel main draw : Sono già qualificate alla fase ad eliminazione diretta Carloina Ferraris e Francersca Michieletto che vincono 2-0 il match di esordio nel torneo 1 Stella del World Tour di Samsun in Turchia, dopo aver superato le qualificazioni, e domattina si giocheranno il posto nei quarti di finale con la certezza di andare a disputare quantomeno gli ottavi. Prova a due volti delle azzurre contro le turche Merve/Ocakci che vantavano già quattro presenze nel ...

La B Italia Under 17 Non si ferma e continua a regalare spettacolo e successi : La B Italia Under 17 non si ferma e continua a regalare spettacolo e successi nel prestigioso torneo internazionale Supercupni, in programma in Irlanda del Nord in questi giorni. A cadere stavolta sono stati i brasiliani del Go Audax, sconfitti 2-1 al termine di una partita dominata in entrambi i tempi con sofferenza solo nel finale dopo il gol avversario che ha accorciato le distanze. Nel primo tempo a segno Volpato con un gran tiro dalla ...

Plastica in mare - un solo chiodo Non può fermare il crollo di un grattacielo : Non è facile comunicare scomode verità, soprattutto se a essere minate sono le nostre certezze e se siamo fermamente convinti dell'importanza delle nostre azioni. Si parla molto del corretto riciclo e della sua efficacia nella prevenzione di una delle emergenze ambientali più gravi dei nostri tempi: l'inquinamento da Plastica nei mari del Pianeta. C'è chi dice che voler contrastare questo tipo di inquinamento con il ...

Lotto : l’82 su Firenze Non si ferma : Lotto l’undicesima estrazione di luglio, vede in vetta alla classifica dei massimi ritardatari, sempre l’82 su Firenze che tocca quota 143. Lotto, l’82 su Firenze non ferma la sua corsa e rimane saldo in vetta alla classifica dei centenari, dopo l’estrazione del 26 luglio 2018, raggiungendo quota 143 assenze. Sul podio dei ritardatari a tre cifre ci sono anche il […] L'articolo Lotto: l’82 su Firenze non si ...

Ospedale Zurigo : Marchionne da oltre un anno in cura per grave malattia. Fca : Non lo sapevamo. La famiglia conferma : La clinica universitaria irrompe nella vicenda della morte dell’ex amministratore delegato di Fca, smentendo le voci di un errore medico. «Sergio Marchionne da oltre un anno si recava a cadenza regolare presso il nostro Ospedale al fine di curare una grave malattia». Il commento di Fca: noi informati solo il 20 luglio dalla famiglia, non sapevamo del suo stato di salute ...

Sky Sport : Massimo Mauro Non riconfermato - Lele Adani in forse : Massimo Mauro non farà più parte del pool di opinionisti calcistici e commentatori tecnici di Sky Sport. L'ex calciatore di Juventus e Napoli era entrato a far parte della famiglia di Sky nel lontano 2005, di conseguenza, Mauro lascerà la tv di Rupert Murdoch dopo 13 anni. prosegui la letturaSky Sport: Massimo Mauro non riconfermato, Lele Adani in forse pubblicato su TVBlog.it 26 luglio 2018 17:20.

Il Paese si sta fermando. I numeri di Confindustria e i segnali da Non sottovalutare : Non che nel resto del mondo vada granché meglio. Il Pil globale, secondo Confindustria, cresce a buoni ritmi ma con segni di rallentamento in alcuni Paesi e rischi al ribasso in aumento legati ...

Castel Romano - sassi contro le auto per rapinare i conducenti. La Stradale : Non fermatevi : Indagini serrate da parte della Polizia Stradale di Aprilia sulla serie di danneggiamenti avvenuta nella notte sulla Pontina in direzione di Roma all'altezza di Castel Romano: almeno 6 automobili sono ...

Carlotta Benusiglio Non fu strangolata/ Stilista morta impiccata a Milano : confermata la tesi del suicidio : Carlotta Benusiglio non fu strangolata: è quanto emerso dagli ultimi accertamenti compiuti sul cadavere riesumato della Stilista trovata morta impiccata a Milano. Si sarebbe suicidata.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 20:05:00 GMT)

La Cassazione conferma : "Non c'è nesso tra vaccini e autismo" : Lo hanno già detto varie volte i medici, ora lo ribadisce la Cassazione: non c'è alcun nesso tra l'autismo e i vaccini. Nel caso specifico la Corte ha respinto la richiesta di indennizzo, avanzata dal padre di un ragazzo con disturbi autistici, per presunti danni derivanti da vaccini. "Non è configurabile un nesso causale" tra la malattia e la vaccinazione, spiega la Corte. Il genitore del ragazzo sosteneva che la patologia del figlio fosse ...

Vaccini - Cassazione conferma : Non c'è nesso con autismo - no a risarcimento : Ancora un 'no' della Cassazione a una richiesta di indennizzo, avanzata dal padre di un ragazzo con disturbi autistici, per presunti danni derivanti da Vaccini. "Non è configurabile", osserva la Corte, un "nesso causale" tra la malattia e la vaccinazione.I giudici di 'Palazzaccio' hanno così rigettato il ricorso del genitore, il quale sosteneva che la patologia del figlio fosse ...

Sky Calcio - Massimo Mauro Non riconfermato : polemica sui social (e pioggia di commenti dei tifosi anti-juventini) : A poche settimane dal via del campionato di Serie A i Calciofili provano a fare i conti tra pacchetti e abbonamenti vari di Mediaset Premium, la novità Dazn e la certezza Sky. I cambiamenti però riguardaranno anche i volti che si occuperanno dei vari contenitori a supporto dei tanti match: Ilaria D’Amico lascia ad Alessandro Bonan Sky Calcio Show per occuparsi della Champions League, Diletta Leotta sarà il nuovo volto di Perform. Non solo, ...