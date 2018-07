NOMINE RAI | SALINI AD E MARCELLO FOA PRESIDENTE | CHI SONO Pd chiede aiuto a Forza

Pd contro le NOMINE RAI : faremo di tutto per impedire elezione Foa : Non si placano le polemiche sulle nomine dei vertici della tv pubblica, Fabrizio Salini alla carica di ad e Marcello Foa alla presidenza. E proprio il presidente designato, sul cui nome dovra' ...

NOMINE RAI - Pd : “Ci opporremo a elezione di Foa alla presidenza. In Vigilanza Forza Italia voti contro insieme a noi” : Le opposizioni annunciano battaglia contro la nomina a presidente della Rai del giornalista Marcello Foa, vicino al senatore della Lega Alberto Bagnai. E il Pd fa appello a Forza Italia perché voti contro la sua designazione in commissione di Vigilanza Rai. Foa è stato proposto dal Tesoro come consigliere di amministrazione della tv pubblica e martedì prossimo sarà il cda ad indicarlo come presidente. Poi serve appunto la ratifica della ...

Rai - il governo sblocca le NOMINE : Salini ad - Foa presidente. Ma il Pd insorge : ... ponendo in particolar modo l'accento sul profilo "sovranista" del giornalista, ricordando un post del 27 maggio scorso in cui " dopo lo stop a Savona ministro dell'Economia " definiva "disgustoso" ...

Rai - il governo sblocca le NOMINE : Salini ad - Foa presidente. Salvini : 'Voci diverse' : Fabrizio Salini Ad e Marcello Foa presidente. Dopo giorni di tensione, il governo sblocca le nomine Rai, non senza strascichi e tensioni nel mondo della politica. L'accordo arriva prima del Consiglio dei ministri, durante una riunione a 4 tra Conte, i suoi due vicepremier e il ministro Tria. LEGGI ANCHE ----> Chi è Fabrizio Salini Salvini: ...

Rai - il governo sblocca le NOMINE : Salini ad - Marcello Foa presidente. Di Maio : 'Via i parassiti' : Fabrizio Salini Ad e Marcello Foa presidente. Dopo giorni di tensione, il governo sblocca le nomine Rai, non senza strascichi e tensioni nel mondo della politica. L'accordo arriva prima del Consiglio dei ministri, durante una riunione a 4 tra Conte, i suoi due vicepremier e il ministro Tria. LEGGI ANCHE ----> Chi è Fabrizio Salini Finisce ...

