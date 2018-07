Nomine Rai | Pd | “Ci opporremo a elezione di Foa alla presidenza In Vigilanza Forza

ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 luglio 2018) Le opposizioni annunciano battaglia contro la nomina a presidente della Rai del giornalista Marcello Foa, vicino al senatore della Lega Alberto Bagnai. E il Pd fa appello aItalia perché voti contro la sua designazione in commissione diRai. Foa è stato proposto dal Tesoro come consigliere di amministrazione della tv pubblica e martedì prossimo sarà il cda ad indicarlo come presidente. Poi serve appunto la ratifica della, con una maggioranza di due terzi dei 40 deputati e senatori che la compongono. La seduta è convocata per mercoledì 1 agosto. Dal canto suo Foa, in un’intervista al Corriere del Ticino (testata del gruppo di cui è stato direttore generale), spiega di voler “rinnovare la Rai e di riportarla al suo vecchio splendore, non solo giornalistico ma di contenuti in generale”. Davide Faraone del Pd annuncia via Twitter che ...