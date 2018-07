Nina Zilli-Salvini | è scontro | la cantante ed il ‘vaffa’ a Matteo | il politico accusa

sportfair

: Insulti dal palco a Salvini. Il ministro: 'Nina Zilli mi offende con soldi pubblici' - LegaSalvini : Insulti dal palco a Salvini. Il ministro: 'Nina Zilli mi offende con soldi pubblici' - siwel44it : RT @comeDonQuixote: Qualcosa si muove. Viva Nina Zilli! Salvini-Zilli, insulti e scontro «Mi ha mandato a fanc...». Lei: cambierei solo le… - odessa_966 : @FQMagazineit @fattoquotidiano Ma chi cazzo è nina zilli? -

(Di sabato 28 luglio 2018)mal si sopportano, lotra ile laè sui social Una divergenza di idee si è evoluta perin un botta e risposta sui social network. Il 5 luglio, quando la vicenda dei migranti lasciati morire sui barconi nel mar Mediterraneo imperversava su giornali e tv, la cantate durante un suo concerto ha voluto dire la sua mandando a quel paese il Ministro dell’interno italiano. Un ‘vaffa’ che come prevedibile non è rimasto un episodio isolato, ma che ha avuto la replica da parte di, che hato ladi usare soldi pubblici per i suoi concerti. Un’alla quale l’artista italiana ha risposto spiegando il ‘vaffa’ riferito a. “Mi sono fatta prendere dall’enfasi e ho detto quell’insulto. – ha dettoa Corriere della Sera ...