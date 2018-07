Nina Zilli insulta Salvini in concerto vaffanc*lo! Video | continua la pioggia di

Nina Zilli INSULTA SALVINI IN CONCERTO "VAFFANC*LO!"/ Video - la cantante : "Mi scuso ma non cambio idea" : NINA ZILLI INSULTA SALVINI a Comacchio. Video ultime notizie, il ministro dell'interno replica: “Mi offende con i soldi pubblici". La cantante ha rivolto impricazioni contro il leghista(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 21:10:00 GMT)

Nina Zilli insulta Salvini in concerto "Vaffanc*lo!"/ Video ultime notizie : pioggia di insulti per la cantante : Nina Zilli insulta Salvini a Comacchio. Video ultime notizie , il ministro dell'interno replica: “Mi offende con i soldi pubblici". La cantante ha rivolto impricazioni contro il leghista(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:10:00 GMT)

Nina Zilli su Matteo Salvini : “Mi scuso per il vaffanculo. Ma resto della mia opinione” : “Mi sono fatta prendere dall’enfasi e ho detto quell’insulto“, a parlare è Nina Zilli che nelle ultime ore è finita al centro della scena mediatica dopo alcune frasi pronunciate sul palco di Comacchio contro Matteo Salvini . Nel corso della “Notte Rosa”, svoltasi in provincia di Ferrara, aveva attaccato il ministro dell’interno al termine di una esibizione: “Basta guerra! Siamo nel 2018, tutti ...

Nina Zilli dal palco di Comacchio : “Fanculo Salvini - evviva i bambini”. E il ministro risponde : “Mi insulta con i soldi pubblici” : Che le posizioni politiche di Matteo Salvini facciano discutere non è più una notizia. In queste settimane numerosi artisti, da Emma Marrone a Fiorella Mannoia a molti altri, si sono espressi pubblicamente contro le scelte politiche del ministro dell’Interno. Un nuovo episodio, molto più diretto, si può aggiungere alla lista e vede come protagonista Nina Zilli. La cantautrice piacentina ha affondato il colpo mandando a quel paese il ...