Nina Moric e la foto del lato B muscoloso | fan al veleno | «È una protesi?»

“Nina Moric troppo magra” : lo scatto social della croata scatena la preoccupazione dei fan [GALLERY] : Nina Moric torna a far discutere i social per la sua magrezza eccessiva, la bella croata appare in una foto Instagram sulla spiaggia e scoppia la polemica troppo magra, sì o no? Dopo la pubblicazione di uno scatto sul profilo Instagram ufficiale di Nina Moric, il web si è sbizzarrito contro la modella croata e la sua eccessiva magrezza. Gambe scarnite, ventre piatto e solchi lungo il viso: è questo ciò che ha insospettito i social sulle ...

Nina Moric - compleanno con una persona speciale : Nina Moric ha compiuto 42 anni e ha festeggiato insieme a una persona molto speciale. Tutto è stato raccontato sui suoi social, su Instagram Stories, con un sottofondo musicale (dietro cui potrebbe esserci lo zampino del suo ex, Fabrizio Corona)La persona in questione è il figlio della Moric, Carlos, avuto proprio da Corona. Lei, emozionata, ha chiesto al ragazzo di esprimere un desiderio, ma lui risponde "La torta è tua, devi esprimerlo ...

Nina Moric rivede il figlio Carlos Corona per il suo compleanno : “Il regalo migliore” (FOTO) : Nina Moric ha finalmente potuto riabbracciare il figlio Carlos Corona per il suo 42esimo compleanno. La showgirl croata ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che la mostra stringere il bambino nato dalla relazione con Fabrizio Corona. “Il regalo più bello che potessi ricevere” ha scritto, emozionata nell’aver superato l’ultimo, burrascoso momento. Nina Moric torna a sorridere di cuore. Lo fa perché può finalmente riabbracciare il ...

Nina Moric - svelato il mistero : ecco con chi ha trascorso il suo 42esimo compleanno : «Il miglior regalo che potessi ricevere sei tu». Così scrive Nina Moric su Instagram mostrando una foto in cui sta mano nella mano con Carlos, suo figlio, che a causa di varie...

Nina Moric hot su Instagram : "Il tramonto dei miei 41 anni" : Nina Moric, ogni volta che parla sui social network e non, scatena le reazioni dei tanti utenti su Facebook, Instagram e Twitter. La bella modella croata è sempre sul pezzo e non perde tempo per provocare con le sue uscite sempre al veleno nei confronti di personaggi famosi, squadre di calcio e quant'altro. Il corpo della Moric, negli anni, ha subito diversi ritocchi di chirurgia estetica ma nonostante gli anni siano ormai 42 oggi è sempre in ...

Nina Moric - il compleanno è sexy : FOTO e VIDEO scatenano il web : 1/7 FOTO Instagram ...

Temptation Island Vip - Nina Moric non ci sarà. Alex Belli nel cast? : A pochi giorni dall'inizio delle registrazioni, continuano a circolare le indiscrezioni sul cast della prima edizione di Temptation Island. Tra i nomi nuovi delle ultime ore c'è quello dell'attore Alex Belli, che, chiuso definitivamente il matrimonio con Katarina Raniakova, prenderebbe parte al reality di Canale 5 con la sua nuova fiamma Mila Suarez. L'altra voce che si è diffusa riguarda Valeria Marini, che sarebbe pronta ad entrare nel ...

GF - Luigi Favoloso e il rapporto con Nina Moric : "La situazione è complicata" : Luigi Favoloso e Nina Moric sono tornati insieme? A più di un mese dall'esperienza nella casa del Grande Fratello, l'imprenditore napoletano, durante un'intervista rilasciata al settimanale Mio, ha dichiarato che è innamorato della modella croata ma che tra di loro le cose sono molto complicate. Luigi è certo dei sentimenti che prova per la donna con la quale ha passato quattro anni della sua vita, ma spesso accadono degli eventi che ...

Grande Fratello Vip 3/ Tutti i possibili nomi : Nina Moric favorita - convivenza con Silvia Provvedi? : Grande Fratello Vip 3, ecco Tutti i possibili nomi che potrebbero entrare dentro la Casa più spiata d'Italia: tanti nomi da Uomini e Donne, attrici famose e grandi ritorni…(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 09:17:00 GMT)

Temptation Island Vip : Valentina Vignali e Nina Moric smentiscono la loro partecipazione : Valentina Vignali e Stefano Laudoni, Nina Moric e Luigi Favoloso non parteciperanno alla prima edizione Vip di Temptation Island: è questa la notizia che tutti i siti di Gossip stanno riportando dopo che entrambe le donne hanno fatto sapere che non hanno alcuna intenzione di far parte del cast del reality. Le smentite della showgirl e della sportiva, sono solo le ultime di una lunga serie: a dire No al programma condotto da Simona Ventura ...

Luigi Favoloso/ “Matteo Gentili e Alessia Prete? Se li vedo cambio strada!” - e su Nina Moric… : Luigi Favoloso si confida a 360° sulle pagine del settimanale "Mio": “Matteo Gentili e Alessia Prete? Se li vedo cambio strada!”, e su Nina Moric e Selvaggia Lucarelli dice che...(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:17:00 GMT)

Luigi Favoloso : "Nina Moric? situazione complicata" : Luigi Favoloso, a poche settimane dalla fine termine della quindicesima edizione del Grande Fratello, ha affidato, al settimanale 'Mio', alcune considerazioni che riguardano i suoi ex compagni d'avventura. Per esempio, ritiene che la vittoria di Alberto Mezzetti sia meritatissima. Ha cercato di mantenere un rapporto con tutti tranne con Alessia Prete e Matteo Gentili: Gli altri li adoro tutti, ma a me loro non piacciono. Se li incontro ...