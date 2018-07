Niente Real | Hazard resta al Chelsea | Abramovich alza l' ingaggio

Niente supporto per la realtà virtuale nel remake di Resident Evil 2 : I fan dello storico Resident Evil 2 sono in trepidante attesa del ritorno di uno dei capitoli più amati della famosa saga horror, che tornerà anche in una splendida Collector's Edition, ma i giocatori ora si stanno chiedendo se, dopo quanto accaduto con l'apprezzato Resident Evil 7, sarà introdotta nel remake la VR.Ebbene, chi si aspettava la realtà virtuale per il "nuovo" Resident Evil 2 rimarrà deluso. Infatti, come riporta Daily Star UK, i ...

Cristiano Ronaldo via - il retroscena sulla prima conferenza stampa del Real Madrid : Niente domande su CR7 : La prima conferenza stampa del Real Madrid nel segno di Cristiano Ronaldo, anche se il portoghese non viene nominato neanche una volta da Julen Lopetegui Cristiano Ronaldo va via dal Real Madrid, ma inutile dire che il vuoto che lascia è immenso. La Juventus lo ha già abbracciato, con l’affetto dei suoi tifosi ed a Madrid c’è già chi lo rimpiange. CR7 in termini di prestazioni e d’immagine non potrà che mancare ai ...

Cesena - il fallimento è realtà : Niente ricorso e addio serie B. Riparte dalla D. Salta anche la Reggiana : Poche righe sul sito ufficiale cancellano 78 anni di storia del Cesena, tra cui 13 anni di serie A. L'agonia della società del cavalluccio finisce oggi, con un comunicato del club guidato fino all'...

Neymar - il Real Madrid smentisce : "Niente contatti - parleremmo prima con il Psg" : Neymar, 26 anni, stella del Brasile e del Psg. Afp Il Real Madrid ha smentito le voci arrivate dal Brasile su un presunto contatto con Neymar per sondarne la disponibilità a tornare in Spagna. Con una ...

Pizzarotti : “M5s? Prima non giustificava Niente - ora difende l’ingiustificabile. Non ha elettorato reale ma mediatico” : “Accordo M5s-Lega? Dal mio punto di vista, non può durare molto, perché i 5 Stelle non sono abituati a dialogare, né a stare in coalizione. Sono abituati al pensiero unico. Non a caso, con l’insediamento del nuovo governo, tranne alcuni ministri, non parla nessun parlamentare M5s per evitare strafalcioni”. Sono le parole del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, nel corso di Omnibus (La7). L’ex M5s e fondatore del ...

Calciomercato - scontro Ronaldo-Real : la clausola resta altissima - Niente sconti dal club : La clausola di Cristiano Ronaldo resta accessibile a poche società. Il Real Madrid fa sapere, secondo quanto pubblica il Mundo Deportivo, che, chi vuole garantirsi la prestazioni dell’asso portoghese, dovrà sborsare sempre mille milioni. Il che smentisce le voci che si erano diffuse nelle ultime ore su un notevole abbassamento del costo della clausola da parte del club più titolato del mondo, per favorire la cessione ...

Sterling - che storia : 'Arrivai in Inghilterra senza Niente - ecco come ho realizzato il mio sogno' : I calciatori vengono sempre visti come esempio di ricchezza, idoli da seguire o modelli da imitare. Molto spesso, però, dietro questi uomini ci sono delle storie difficili, attimi di vita che fanno ...

Niente realtà virtuale o mista su Xbox : Microsoft continuerà a concentrarsi su PC per quanto concerne realtà virtuale e realtà mista, ma per Xbox, attualmente, non ci sono piani al riguardo.A riportarlo è IGN che mette dunque in pace i cuori di colo i quali speravano nell'arrivo di un qualche visore VR anche per la console Microsoft. Mentre Sony continua sulla sua strada continuando a supportare il suo visore PSVR su PlayStation 4, Microsoft non mostra alcun interesse nell'introdurre ...

Manchester United - Niente Real Madrid per De Gea : pronto un contratto quinquennale per lo spagnolo : Secondo la stampa inglese, il Manchester United sarebbe vicino a far firmare il rinnovo di contratto a De Gea Si allontana il trasferimento di David De Gea al Real Madrid. A quanto riposta il ‘Manchester Evening’ il portiere spagnolo sarebbe in procinto di firmare un prolungamento di contratto col Manchester United per altri 5 anni. Il portiere della nazionale spagnola, ieri sera protagonista di un errore nel match d’esordio ...

Fortnite su Nintendo Switch solo in Battaglia reale - Niente crossplay PS4 : Fortnite su Nintendo Switch supporta il cross-play e questo significa che gli utenti possono giocare con quelli delle altre piattaforme come Xbox One, PC, iOS e Android. Non potranno però giocare con gli utenti di Playstation 4 perchè Sony ha detto di nuovo "no" al cross-play tra console. niente Salva il Mondo per Fortnite su Nintendo Switch In pratica tutti gli utenti di Switch durante le partite non potranno incontrare giocatori di ...

Juventus - Allegri blindato : Niente Real. Sconcerti su Perin : “Più costante di Donnarumma” : Juventus, Allegri blindato- Nonostante le continue conferme dalla Spagna, la Juventus ha deciso di mettere il veto ad un potenziale addio di Massimiliano Allegri dalla panchina della Juventus. Questo ciò che riporta “Quotidiano.net“. L’odierna edizione di “Don Balon” ha sottolineato la volontà di Florentino Perez di strappare Allegri alla Juventus. Secco no da parte di […] L'articolo Juventus, Allegri ...