Nerone conferma di aver risposto ad una blogger nel brano ' Tic toc'

Blastingnews

(Di sabato 28 luglio 2018)è tornato a parlare delle accuse di sessismo che gli erano state rivolte qualche mese fa VIDEO, quando era stato duramente criticato perrivolto degli insulti, abbastanza pesanti, ad unache sul noto portale on line hip hop 'Hano' – che dal 2004 segue gli sviluppi e le evoluzioni stilistiche del Rap italiano – aveva criticato una sua performance sul palco, definendo l'autore di Emme I, 'fuori forma'. L'ultima replica diè arrivata in un'intervista concessa a 'La Casa Del Rap', pubblicata in data di ieri, durante la quale il rapper hato quello che in molto avevano gia' capito, ovvero dipreferito rispondere alla diretta interessata con una canzone, nello specifico 'Tic Toc', presente nel suo ultimo album 'Entertainer'. L'origine dello scontro Tutto era iniziato a gennaio, con le sopracitate parole di Valeria Balestrieri – questo il nome della ...