Nella Polonia nazionalista che protesta c’è tanto europeismo

Scherma - Europei 2018 : l’Italia è in semifinale Nella sciabola femminile! Battuta la Polonia : l’Italia continua il cammino verso la difesa del titolo nella sciabola femminile a squadre agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il quartetto azzurro, campione europeo e iridato in carica, ha iniziato il tabellone direttamente ai quarti, in quanto testa di serie numero uno, dove ha sconfitto la Polonia per 45-41 ottenendo così il pass per la semifinale dove affronterà l’Ucraina, che ha battuto sempre per ...