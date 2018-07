Nasconde la droga nello scooter | 20enne arrestato

Roma : Nasconde va droga in fiorera - arrestato : Roma – Nel corso di una mirata attivita’ anti droga , i Carabinieri dello Scalo Roma Termini hanno arrestato un cittadino egiziano di 31 anni, disoccupato e senza fissa dimora, gia’ noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio sostanza stupefacente. I militari, insospettiti dagli strani movimenti dello straniero poiche’ notato piu’ volte spostarsi tra piazza dei Cinquecento e i giardini di ...

Sommariva Bosco : Nasconde droga nella biancheria intima - marocchino arrestato per spaccio : Riceviamo e pubblichiamo: "I Carabinieri della Stazione di Sommariva del Bosco , NA, hanno tratto in arresto un ventinovenne di origine marocchina M.A., per il reato di detenzione ai fini di spaccio ...

CASALUCE " Nasconde droga in casa - nei guai D'Agostino : 11:24:37 I Carabinieri della Stazione di Teverola, nel corso della notte, in quel centro cittadino, hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, D'Agostino ...