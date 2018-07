Napoli | salta l' arrivo di Sabaly

Napoli - salta l’acquisto di Sabaly : Il Napoli non acquisterà il terzino Youssouf Sabaly. Secondo quanto riferito da Sky Sport non hanno dato esito positivo le visite mediche effettuate dal 25enne senegalese che non è del tutto guarito dai problemi al ginocchio e potrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico che lo terrebbe fuori per almeno 2-3 mesi. Il Napoli virerà su altri obiettivi. (AdnKronos)L'articolo Napoli, salta l’acquisto di Sabaly sembra essere il primo su ...

Napoli - l’affare Sabaly è saltato! Ecco quanto accaduto : Sabaly non giocherà nel Napoli nella prossima stagione, il calciatore ha problemi al ginocchio, dunque affare saltato Napoli, problemi al ginocchio per Sabaly. La società partenopea, dopo aver riscontrato il tutto durante le visite mediche, ha deciso di abbandonare la pista che portava al difensore esterno. De Laurentiis tornerà dunque all’assalto per Arias, colombiano sul quale però la concorrenza è elevata.L'articolo Napoli, ...

Napoli - la serata al Teatro di Folgarida diventa hot : una tifosa dichiara il suo amore per Insigne e gli “strappa” un bacio - De Laurentiis esalta il “manico” di Ancelotti [VIDEO] : Si è conclusa con un siparietto-hot la serata del Napoli al Teatro di Folgarida dove De Laurentiis, Ancelotti e Insigne hanno incontrato i tifosi: una tifosa, infatti, ha dichiarato il proprio amore per l’attaccante partenopeo e proprio De Laurentiis l’ha invitata sul palco per baciarlo. Lei ha strappato un abbraccio, un bacio e un autografo sulla maglietta, con lo stesso Presidente che ha voluto “esaltare” il ...

Napoli - sfortuna Younes : va ko - salta l'arrivo. Albiol - rinnovo vicino : Una vicenda sfortunata, oltre che paradossale, quella di Amin Younes, esterno d'attacco che il Napoli aveva portato a Castel Volturno a gennaio e che, dopo una repentina fuga per tornare in Olanda, ...