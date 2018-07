Napoli | musica fino all' alba al centro storico | i residenti vanno via da casa

Terry Riley - a Napoli va in scena il padre della musica minimalista : Palazzo Cassano Ayerbo D’Aragona, a Napoli : un complesso di 4.200 mq subito sotto il rione Materdei, sede – fino al terremoto del 1980 – di una scuola elementare e del convento delle Suore dell’Addolorata, rimasto poi praticamente inutilizzato fino al provvidenziale recupero da parte della Fondazione Morra, nel 2016, che ne ha fatto uno spazio dedicato alle arti contemporanee. Un luogo oggettivamente magnifico nel cui cortile, oggi alle 22.00, ...

Musica e bilanci : Il console francese Seytre saluta Napoli : 'La vita di un diplomatico è come quella di un nomade. Oggi sono orgoglioso e triste nello stesso tempo. D'altronde ho studiato e imparato l'italiano per amore di questo Paese, prima ancora del mio ...

Sere d’arta presenta Cappella Neapolitana – Napoli ! L’età d’oro della commedia per musica napoletana : Roma – Dopo aver registrato il tutto esaurito ai primi tre eventi, prosegue con successo “ Sere d’arte” a Castel Sant’Angelo. Sabato 14 luglio alle ore 21 nella Sala della Bibliotecacomicità e melanconia, ironia e travestimenti si alterneranno nell’esibizione di Cappella Neapolitana , ensemble diretto da Antonio Florio dedito da anni al repertorio barocco napoletano, e Pino De Vittorio, attore-cantante dall’impareggiabile ...

Napoli spritz & musica : il weekend perfetto : Prendete il lungomare Carracciolo di Napoli, tre protagonisti della musica italiana come Cosmo, Elisa e Marracash e mescolate il tutto con la convivialità di un aperitivo. Sono questi gli ingredienti del nuovo evento Aperol Happy Together Live creato e lanciato da Aperol spritz, in onda sabato 30 giugno 2018 sul litorale della città partenopea. Dalle ore 16 fino al live con i 3 artisti alle ore 20, tutti possono prendere parte gratuitamente al ...