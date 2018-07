Napoli | l’affare Sabaly è saltato! Ecco quanto accaduto

Calciomercato Napoli - la contropartita del Chelsea che sblocca l’affare Sarri! : Calciomercato Napoli – Il Napoli è chiamato a rispondere alla Juventus, i bianconeri stanno per piazzare il colpo Cristiano Ronaldo ed il distacco tra le due squadre sta aumentando. Nelle ultime ore novità clamorose sul Calciomercato del club azzurro, secondo Premiumsport, il Chelsea avrebbe offerto a De Laurentiis una contropartita del calibro di Cesc Fabregas per lasciare libero l’allenatore Maurizio Sarri. Si tratta di un ...

Lanier al Napoli / Tutto fatto : al Salisburgo 10 milioni di euro. Nei prossimi giorni si chiude l’affare : Lanier al Napoli : Tutto fatto per il terzino del Rb Salisburgo . Nei prossimi giorni si chiude rà l'affare: sul piatto ci sono 10 milioni di euro con bonus per il club austriaco.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:06:00 GMT)

Calciomercato - Verdi al Napoli : ecco le CIFRE dell’affare ed i DETTAGLI : Per Simone Verdi, che dopo la partita Italia-Olanda ha annunciato il suo addio a Bologna con il trasferimento a Napoli, è pronto un contratto quinquennale da circa 2 milioni netti a stagione. Per il Bologna, invece, ci sarà una ricca plusvalenza: Verdi era infatti sbarcato sotto le Due Torri dal Milan in sordina nell’estate del 2016, dopo la partenza di Giaccherini (sempre in direzione Napoli, che il Bologna non aveva riscattato dal ...