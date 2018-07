Napoli in festa | Ancelotti canta il suo pezzo forte | ' I migliori anni della nostra vita'

Napoli - festa per Hamsik : "Contento di essere rimasto. Voglio vincere con Ancelotti" : Marek Hamsik, 31 anni, capitano del Napoli. Ansa Una giornata di gioia e festa, compresi fuochi di artificio. Per il compleanno di Marek Hamsik tutti si sono stretti attorno al capitano, a cominciare ...

"Raoul & Swing Orchestra" alla Festa d'Estate 2018 dei commercialisti di Napoli Nord : MARINA DI VARCATURO " " Raoul & Swing Orchestra saranno la colonna sonora della ' Festa d'Estate 2018' promossa dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, ...

Gay Pride : al via festa a Napoli : ANSA, - Napoli, 14 LUG - Una folla colorata e allegra di migliaia di persone è partita da Piazza Dante a Napoli per il Gay Pride 2018, il quinto che si tiene in città. Il popolo lgbt venuto da tutta ...

Napoli - reparto chiuso per festa : l’Asl revoca l’incarico al primario : Napoli, reparto chiuso per festa: l’Asl revoca l’incarico al primario Napoli, reparto chiuso per festa: l’Asl revoca l’incarico al primario Continua a leggere L'articolo Napoli, reparto chiuso per festa: l’Asl revoca l’incarico al primario proviene da NewsGo.

Reparto chiuso per festa - Asl Napoli revoca incarico a primario : Reparto chiuso per festa, Asl Napoli revoca incarico a primario L’azienda sanitaria campana ha annunciato il provvedimento per il dottore dell'Ospedale del Mare. “Leso irrimediabilmente rapporto fiduciario”. Secondo le accuse, tutto il personale si è assentato per partecipare a una festa organizzata dal nuovo direttore del ...

La festa per la nomina gli costa cara - revocato incarico al neo primario di Napoli : È stato revocato l'incarico al dottor Francesco Pignatelli, il primario dell'Ospedale del Mare di Napoli che aveva 'ordinato' la dimissione di tutti i pazienti del reparto che aveva appena iniziato a dirigere per festeggiare la sua nomina. La decisione è stata presa dal direttore generale dell'Asl Napoli 1 "per i gravi fatti di cui lo stesso si è reso responsabile che hanno leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario" in ...

Reparto chiuso per la festa del primario : ministro a Napoli per accertare responsabilità : Reparto chiuso 'per festa'. Era sembrata una fake news. E anche il neoministro alla Salute, la pentastellata Giulia Grillo, sulle prime stentava a crederci. Un primario fresco di nomina che fa chiudere un Reparto in un Ospedale pubblico per consentire a tutto il personale di trasferirsi in massa a un party organizzato per festeggiare la sua promozione. E invece pare sia tutto vero: Francesco Pignatelli, 60 anni, soprannominato il 'principe' per ...

Napoli - ministra Grillo all'Ospedale del Mare/ Reparto chiuso per festa primario : “Non doveva accadere” : Napoli, ministra Giulia Grillo all'Ospedale del Mare dopo il caso del Reparto chiuso per festa primario: “Non doveva accadere”. Oggi pomeriggio ispezione. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:25:00 GMT)

Sanità - il ministro Grillo a Napoli : «Accerteremo le responsabilità della festa all'Ospedale del Mare» : Tour tra gli ospedali di Napoli. E i suoi problemi. Il ministro della salute, Giulia Grillo, arriva alle 10.30 al Monaldi, ed è la sua prima visita in città. Subito, l?incontro...