Napoli | i dettagli sull’infortunio di Zielinski e la “bufala” dello scherzo di Milik

Calciomercato Napoli - quattro nomi che infiammano i tifosi : pronto il colpo per Ancelotti [DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – Il Napoli è pronto a rispondere alla Juventus, il club azzurro ha intenzione di piazzare almeno un altro colpaccio per il tecnico Carlo Ancelotti. quattro nomi che infiammano la piazza: Di Maria, Benzema, Cavani, Vidal. Chiuso il mondiale adesso il club può pensare veramente in grande, oggi il quotidiano Bild rilancia l’interesse del Napoli per Arturo Vidal, calciatore stimato da Ancelotti, ma il profilo ...

Calciomercato Napoli - è Cavani la risposta a Cristiano Ronaldo : i dettagli di un’operazione tutt’altro che impossibile : La Juventus acquista Cristiano Ronaldo, ma il Napoli non intende stare a guardare: De Laurentiis proverà a regalare ‘El Matador’ a Carlo Ancelotti Il grande colpo dell’estate, qualcuno giura di tutte le estati della Serie A, è stato senza dubbio Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il club bianconero, già dominatore del calcio italiano degli ultimi anni, ha aumentato ancor di più il gap con tutte le dirette concorrenti per la ...

Calciomercato Napoli - arriva la risposta di De Laurentiis : scatto per Benzema [CIFRE e DETTAGLI] : Il Napoli risponde subito alla Juventus, i bianconeri hanno ufficializzato l’arrivo di Cristiano Ronaldo, gli azzurri stanno per portare la termine la trattativa, sempre con il Real Madrid per Karim Benzema. --La richiesta di Carlo Ancelotti sta per essere accontentata, nelle ultime ore è andato in scena un nuovo incontro, le parti sono vicine e la fumata bianca può arrivare entro i prossimi giorni, nella testa dell’ex Bayern Monaco l’intenzione ...

Juventus-Napoli-Real Madrid-Psg - clamoroso valzer di attaccanti : è il calciomercato più bello di sempre [NOMI e DETTAGLI] : Il calciomercato è entrato nelle fase caldissima, in particolar sta per prendere il via un clamoroso valzer di attaccante, tanti big sono pronti a cambiare maglia e portato stravolgimenti inaspettati solo fino a qualche giorno fa. Tutto è nato dalla mossa shock della Juventus che sta per piazzare il colpo del secolo, l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino è ormai ai dettagli, 30 milioni di euro al calciatore per i prossimi 4 anni, ...

Napoli - ecco la super offerta a Di Maria : i dettagli : Angel Di Maria potrebbe essere il giusto modo utilizzato dal Napoli per rispondere all’acuto bianconero rappresentato da CR7 Il Napoli deve rispondere alla Juventus, colpo su colpo. Dopo le ben note voci d’arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo, i partenopei stanno tentando in tutti i modi di accaparrarsi Angel Di Maria, esterno del Psg, utilizzato anche come mezzala. Del possibile affare si vocifera oramai da tempo, ma ...

Napoli-Parma - accordo raggiunto per Sepe. I dettagli dell'operazione : Luigi Sepe, portiere del Napoli, la prossima stagione vestirà la maglia del Parma. Secondo quanto riferisce Sky Sport, i due club hanno concluso l'affare e già domani il giocatore potrà unirsi alla nuova squadra. Sepe si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del Parma a 5 ...

Napoli - nuova operazione per Ghoulam. Dettagli e tempi di recupero : In queste ore all'ex Saint-Etienne sarà rimosso il filo metallico inserito mesi fa nella sua rotula: tornerà in gruppo tra una ventina di giorni

Napoli - Ghoulam operato : piccolo intervento al ginocchio per il terzino - i dettagli : Faouzi Ghoulam, difensore del Napoli, è stato operato stamane daldottor Mariani per ripulire la rotula destra E’ stato operato questa mattina alla clinica Villa Stuart a Roma il difensore del Napoli Faouzi Ghoulam. Il giocatore algerino si è sottoposto ad un piccolo intervento per la rimozione del mezzo di sintesi della rotula destra eseguito dal professor Mariani, assistito dal medico sociale del Napoli Dottor De Nicola. Ghoulam, a ...

Napoli - oggi le visite mediche di Fabian Ruiz : risolti gli ultimi dettagli : Tante operazioni concluse, che sono soltanto da formalizzare. Ma il Napoli ha abituato a questo tipo di tempistiche, per le questioni burocratiche che interessano i contratti. Ma ormai, per l'acquisto ...

Napoli - non solo Meret : arriva anche Karnezis. Cifre e dettagli… : Napoli, NON solo Meret- Come riportato da “Gianluca Di Marzio” sul proprio sito internet, il Napoli avrebbe raggiunto l’accordo totale con l’Udinese per il passaggio in azzurro di Meret. 25 milioni più 10 milioni di bonus, affare da 35 milioni di euro totali. Meret rappresenterà il portiere del futuro partenopeo. arriva anche KARNEZIS Pressioni, inesperienza […] L'articolo Napoli, non solo Meret: arriva anche ...

Calciomercato Napoli - Meret sempre più vicino. Ai dettagli la trattativa per Lainer : Il Napoli vuole chiudere l'affare Alex Meret. Dopo la partenza di Pepe Reina, gli azzurri stanno ancora cercando un primo portiere per la prossima stagione. Il giovane dell'Udinese - titolare nella ...