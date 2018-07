Napoli | Fabian Ruiz | ' Ronaldo di un altro pianeta | ma il calcio resta uno sport di

Napoli - Fabian Ruiz : 'Mi ispiro a Xavi e so come si batte Cristiano Ronaldo' : ... che la società è affidabile e in crescita, che farò parte di una squadra forte e che il mio allenatore sarà Carlo Ancelotti, uno dei migliori al mondo . Ha vinto dappertutto e rappresenta di ...

Napoli-Gozzano 4-0 - sugli scudi Fabian Ruiz : Brilla in particolare lo spagnolo prelevato dal Betis Siviglia, bravo a disimpegnarsi sia in fase propositiva che in cabina di regia

Napoli - poker alla ‘prima’ : Fabian Ruiz è uno spettacolo contro il Gozzano : Il Napoli vince la prima amichevole stagionale battendo il Gozzano per 4-0. La copertina se la prende Fabian Ruiz che al suo debutto segna un gol che è una cartolina illustrata per il turismo in Val di Sole. Sinistro sopraffino dai 25 metri che si infila all’incrocio. Poi nella ripresa arrivano i gol di Grassi, Verdi su rigore e Ounas. Buon allenamento per gli azzurri che hanno dovuto giocare su un campo pesante per ...

Napoli-Gozzano 2-0 in diretta : risultato live. Apre Fabián Ruiz - bis di Grassi : TABELLINO Napoli, 4-3-3, : Karnezis, 46' Contini,; Hysaj, Albiol, 46' Tonelli, , Maksimovic, Luperto; Fabian, 46' Grassi,, Hamsik, 46' Diawara,, Rog, 46' Allan,; Callejon, 46' Ounas,, Inglese, 46' ...

Napoli - Albiol : "Ancelotti un vincente. Fabian Ruiz? E' un grande talento" : Il difensore spagnolo ha presentato la stagione che sarà ai microfoni di Radio Kiss Kiss, concentrandosi in particolare sull'elogio dei volti nuovi: ''Aspettiamo il ritorno di Meret''

Napoli - Fabian Ruiz : 'Sono felice - mi trovo in un posto fantastico' : Sono le facce giovani di Fabian Ruiz e Alex Meret a rappresentare il nuovo Napoli, di questa stagione e del futuro. Il club partenopeo ha ufficializzato i due nuovi titolari che confermano la linea ...

Calciomercato Napoli - pagata la clausola al Real Betis : ufficiale l'arrivo di Fabian Ruiz : Fabian Ruiz è ufficialmente un giocatore del Napoli , il club azzurro ha pagato la clausola di 30 milioni al Real Betis e ha comunicato l'ingaggio del centrocampista spagnolo con una nota apparsa sul ...

Napoli - ufficializzato l’arrivo di Fabian Ruiz dal Betis : Fabian Ruiz è un nuovo calciatore del Napoli, arriva il rinforzo a centrocampo per mister Ancelotti, verso l’addio Jorginho Il Napoli ha ufficializzato “di aver acquisito a titolo definitivo dal Real Betis le prestazioni sportive di Fabian Ruiz Pena che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023”. Fabian Ruiz Pena è nato a Los Palacios y Villafranca, in Spagna, il 3 aprile 1996. La sua carriera è iniziata al Real ...