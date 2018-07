Napoli | Fabian Ruiz | ' Mi ispiro a Xavi e so come si batte Cristiano Ronaldo'

Napoli -Gozzano 4-0 - sugli scudi Fabian Ruiz : Brilla in particolare lo spagnolo prelevato dal Betis Siviglia, bravo a disimpegnarsi sia in fase propositiva che in cabina di regia

Napoli - poker alla ‘prima’ : Fabian Ruiz è uno spettacolo contro il Gozzano : Il Napoli vince la prima amichevole stagionale battendo il Gozzano per 4-0. La copertina se la prende Fabian Ruiz che al suo debutto segna un gol che è una cartolina illustrata per il turismo in Val di Sole. Sinistro sopraffino dai 25 metri che si infila all’incrocio. Poi nella ripresa arrivano i gol di Grassi, Verdi su rigore e Ounas. Buon allenamento per gli azzurri che hanno dovuto giocare su un campo pesante per ...