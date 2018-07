Napoli | De Laurentiis | “le curve contestino pure”

Napoli - i tifosi contro De Laurentiis : "Ma quale top player - sei un buffone" : Tensione alle stelle tra alcuni tifosi del Napoli e Aurelio De Laurentiis . I supporters della Curva A, infatti, stanno contestando l'operato del club che a loro dire non avrebbe rinforzato a dovere ...

Napoli - De Laurentiis blinda Hysaj : Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Elseid Hysaj . Il calciatore del Napoli può presto rinnovare il contratto eliminando la clausola attualmente presente.

Napoli - ancora De Laurentiis : “Il sorteggio della Serie A? Non mi è piaciuto” : ancora DE Laurentiis- Ci risiamo. Aurelio De Laurentiis, intervistato ai microfoni dei colleghi di “Radio Kiss Kiss”, ha colto l’occasione per sottolineare tutto il suo dissenso dopo il sorteggio del calendario di Serie A. “NON MI E’ PIACIUTO PER NIENTE” Il presidente attacca la Lega: “ll sorteggio del calendario di Serie A non mi è […] L'articolo Napoli, ancora De Laurentiis: “Il sorteggio ...

Ochoa e Sabaly al Napoli : l’annuncio di De Laurentiis : De Laurentiis ha piazzato il doppio acquisto di Ochoa e Sabaly, il Napoli avrà dunque un altro portiere dopo l’infortunio di Meret “E’ vero, possono arrivare Ochoa e Sabaly“. Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito al mercato del club azzurro. “Abbiamo questo problema degli extracomunitari -aggiunge il presidente del Napoli dal ritiro di Dimaro-. Se dobbiamo difendere la porta con un ...

Napoli - De Laurentiis : 'La Lega di serie A ha fatto il suo tempo' : 'Bisognava tenere conto delle prime quattro squadre del campionato. Roma, Juve, Inter e Napoli non dovevano affrontarsi tra di loro nel turno successivo o prima della Champions League, mi sembra un ...

Napoli - De Laurentiis risponde alle curve dopo gli striscioni contro di lui : Napoli, De Laurentiis ha risposto ai suoi stessi tifosi dopo che questi ultimi hanno esposto striscioni duri contro il patron “Curva A e Curva B fanno il proprio mestiere, lo stanno facendo da anni, non sono allineati sulla nostra visione di un calcio universale e imprenditoriale. Ormai queste cose non mi sorprendono. La libertà di espressione va garantita, continuassero a contestare, viva la Curva A e la Curva B”. ...

Napoli - calendario di inizio campionato da brividi. De Laurentiis accelera sul mercato : Dalla trasferta in casa della Lazio alla prima al San Paolo con il Milan, passando per lo scontro diretto con la Juventus di fine settembre: il patron corre ai ripari per evitare una partenza ad ...

Napoli : striscioni contro il presidente De Laurentiis - la rabbia dei tifosi : Dura e pesante contestazione dei tifosi del Napoli Calcio, in particolare quelli della Curva A, contro Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo: oggi, 27 luglio 2018, in vari luoghi della città, sono comparsi enormi striscioni con insulti, offese ed attacchi personali rivolti al patron di Filmauro. Gli striscioni, in totale sembrerebbe che siano quattro, sono stati affissi nella zona che va dal Maschio Angioino al museo Archeologico ...

Napoli contro De Laurentiis : striscioni sparsi per la città - offese a gogò - la piazza s’infiamma : De Laurentiis ricoperto di insulti da parte dei tifosi del Napoli che non accettano il mercato in tono minore di questa estate I tifosi del Napoli contro De Laurentiis. Nonostante i buoni risultati delle ultime stagioni, i supporters partenopei si sarebbero aspettati una campagna di rafforzamento notevole in questa estate, per andare all’assalto dello scudetto. Invece sono rimasti delusi. Via il faro del gioco Jorginho ed il portiere ...

