Napoli | Cani maltrattati a due passi dalla Prefettura | blitz di vigili urbani e Asl

(Di sabato 28 luglio 2018) “Tre Pitbull, un Rottweiler e un pastore tedesco legati a catene corte di un metro e mezzo, nel centro di, a due”. Lo denuncia Marialuisa Gentile, referente locale della onlus Animalisti Italiani. “Detenere degli animali in quelle condizioni – prosegue – è maltrattamento animale. È evidente l’incompatibilità con il comportamento della specie di riferimento. L’animale, impossibilitato a muoversi, diventa tra l’altro più aggressivo e stressato, inoltre può essere neutralizzato facilmente, se l’obiettivo è tenere lontani gli estranei. La norma vigente mira a tutelare gli animali quali esseri viventi in grado di percepire dolore, anche nel caso di lesioni di tipo ambientale e comportamentale. In ragione di tutto ciò abbiamo attivato la Garante per la tutela degli animali, Stella Cervasio, che ha richiesto l’intervento urgente dei ...