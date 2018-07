Napoli | Ancelotti | ' Qui mi diverto E se mi diverto divento pericoloso'

Napoli - Ancelotti 'Cavani Ho già una squadra fantastica' : 'Cavani? Sono le voci del mercato, che nascono in ogni mercato, e quando finirà questo mercato ci si dovrà preparare a quello di gennaio. Io ho dei giocatori fantastici e la fortuna di allenarli, i ...

Napoli - Ancelotti : 'Cavani? Soltanto voci - la rosa è al completo. Felice di lavorare con De Laurentiis' : tempo di bilanci di fine ritiro, per Carlo Ancelotti. L'allenatore del Napoli ha tenuto una conferenza stampa da Dimaro in cui ha fatto il punto sulle settimane di preparazione estiva svolte in ...

Napoli - Ancelotti frena : "Cavani? Voci. Ho giocatori fantastici... e freschi" : Carlo Ancelotti, 59 anni, allenatore del Napoli. LaPresse Carlo Ancelotti è felice di queste sue prime settimane di Napoli: "Sono contento di poter ora di parlare in italiano ai miei giocatori, per ...

Napoli - Ancelotti : 'Cavani? Solo voci'. Salta l'acquisto di Sabaly : Secondo quanto riferito da Sky Sport non hanno dato esito positivo le visite mediche effettuate dal 25enne senegalese che non è del tutto guarito dai problemi al ginocchio e potrebbe sottoporsi a un ...

Napoli - Ancelotti parla ai tifosi : “assurda contestazione a De Laurentiis” : De Laurentiis nel mirino dei tifosi, interviene anche Mister Ancelotti a difesa del patron del Napoli citando alcuni dati “Gli striscioni di contestazione al presidente mi sorprendono un po’, questa è una società che negli ultimi 12 anni ha fatto passi da gigante grazie al presidente, capace di costruire una società di gente capace con giocatori bravi e giovani senza spendere follie e questo gli va riconosciuto, è un dato ...

Ancelotti allontana Cavani : 'Solo voci - ho già un Napoli fantastico' : Napoli - Carlo Ancelotti ha già la Lazio nel mirino e non mostra alcun timore in vista del debutto in Serie A sul campo dei biancocelesti. 'Ci sono 38 gare da affrontare e incontreremo tutte le ...

Napoli - Allan : “Ancelotti ci farà vincere” : “Ancelotti è un grande allenatore, ci sta insegnando tanto e ha vinto ovunque è andato, da calciatore e allenatore. Speriamo che anche noi possiamo vincere dei trofei con lui”. Così il centrocampista del Napoli Allan in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Il brasiliano ha spiegato che “Sarri e Ancelotti sono diversi, Carlo è più sereno e tranquillo, Sarri era sempre carico. Da Sarri ho imparato tanto, ora spero ...

Napoli - Allan : 'Ancelotti ha vinto tutto : con lui possiamo arrivare più in alto' : Ha scelto di rimanere, come quasi tutti i calciatori del Napoli, per dare continuità ad un progetto e un'ambizione, che con l'avvento di Carlo Ancelotti assume sempre maggiore concretezza. "Lavorare ...

Napoli - Hamsik : 'Cina? Non è arrivata l'offerta giusta - ma Ancelotti decisivo! Juve? Non ci pensiamo' : Nel giorno del suo compleanno Marek Hamsik, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Premium Sport , ringraziando i tifosi per l'affetto ma non solo. SUL MANCATO APPRODO IN CINA - ' Non è arrivata l'offerta giusta e sono rimasto . Per me non cambia niente, ho sempre dato il massimo per questa ...

Napoli - Allan : 'Sarri sempre carico - Ancelotti più tranquillo' : Allan si allinea al doppio obiettivo di sfidare la Juventus per il titolo e di andare avanti in Europa: ' La Champions League è il torneo più bello del mondo da giocare - spiega - e quindi la ...

Napoli - festa per Hamsik : "Contento di essere rimasto. Voglio vincere con Ancelotti" : Marek Hamsik, 31 anni, capitano del Napoli. Ansa Una giornata di gioia e festa, compresi fuochi di artificio. Per il compleanno di Marek Hamsik tutti si sono stretti attorno al capitano, a cominciare ...

Serie A. Big match già alla 1° giornata con Lazio-Napoli. Su Sisal Matchpoint esordio positivo per Carlo Ancelotti : Con il sorteggio del calendario della stagione 2018-2019, si è ufficialmente alzato il velo sulla prossima Serie A. Si parte con il botto, visto il big match in programma già alla prima giornata, un Lazio-Napoli che promette spettacolo. Sul tabellone di Sisal matchpoint è possibile scommettere sui match della prima giornata di campionato e l’esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra, per i bookmaker sarà positivo. Il Napoli ...

De Laurentiis : 'Inizio complicato ma il Napoli ha Ancelotti' : ROMA - ' Inizio di campionato difficile, ma abbiamo fiducia nelle nostre capacità '. Aurelio De Laurentiis commenta così il sorteggio del calendario azzurro nella nuova Serie A. ' L'avvio è ...

Napoli - De Laurentiis sul calendario : 'Avvio difficile - ma ho fiducia in Ancelotti' : E' nato ufficialmente il campionato di Serie A 2018/2019, che partirà nel weekend del 18 e 19 agosto. Sorteggiato il calendario, è stato definito il percorso di tutte le 20 squadre partecipanti. ...