Nanocat | la nanotecnologia con ambizioni spaziali | un progetto che punta alla

meteoweb.eu

: RT @ASI_spazio: NANOCAT, la nanotecnologia con ambizioni spaziali - FBiavati : RT @ASI_spazio: NANOCAT, la nanotecnologia con ambizioni spaziali - GianellaDel : RT @ASI_spazio: NANOCAT, la nanotecnologia con ambizioni spaziali - GEvVC : RT @ASI_spazio: NANOCAT, la nanotecnologia con ambizioni spaziali -

(Di sabato 28 luglio 2018) Dalle piattaforme per l’osservazione della Terra, alle costellazioni per telecomunicazioni pensate per una copertura internet globale, tutti i satelliti artificiali richiedono a bordo una fonte di propulsione che consenta di effettuare manovre necessarie come compensazione della resistenza atmosferica, inserimento orbitale, smaltimento del satellite a fine vita. In tal senso – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – i propulsori elettrici offrono una soluzione a basso consumo di propellente, motivo per cui la propulsione elettrica ha vissuto negli ultimi anni una crescita di interesse da parte dell’industria spaziale. Tra i vari sistemi di propulsione elettrica, i propulsori a effetto Hall (HETs, Hall Effect Thrusters) e i propulsori a ioni (GIEs, Gridded Ion Engines) dominano la scena. Entrambi accelerano il propellente (il più utilizzato è il gas nobile xenon), dopo ...