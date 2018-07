Mura | il deputato velista attacca il M5S | ' io espulso | ma su di me solo bugie'

Da gloria a scansafatiche - la parabola del velista Mura - deputato M5s espulso per troppe assenze : A bordo del Moro di Venezia negli anni '90 all'elezione in Parlamento con i Cinquestelle. 'Mi hanno scaricato i meno di due ore' -

M5s espelle il deputato velista Andrea Mura : “Menefreghista e irresponsabile”. Ma lui resta parlamentare : Il MoVimento 5 Stelle ha espulso dal suo gruppo parlamentare della Camera il deputato e velista Andrea Mura, dopo le sue dichiarazioni sul 'fare politica dalla barca' e a causa del suo alto tasso di assenteismo in aula: "Ha dimostrato irresponsabilità, menefreghismo e mancanza di rispetto verso gli italiani".Continua a leggere

Il deputato velista Mura e il pronostico di Casaleggio sul Parlamento inutile – L’Istantanea di Antonello Caporale : Siamo più attenti alla provenienza della rucola che al curriculum di un nostro parlamentare: chi è, cosa ha fatto nella vita, cosa ha intenzione di fare per noi. Intendiamoci: facciamo assai bene a indagare sulla rucola e su ogni altro cibo, a evitare le contraffazioni. Dovremmo, parimenti, avere la stessa voglia di conoscere, almeno per sintesi, chi andiamo a votare. La vicenda dell’onorevole Andrea Mura, il deputato che si rifiuta di andare in ...

M5s - Di Maio : “Mura? Deve dimettersi. Fare il deputato è un privilegio - giusto stare chiusi in Parlamento a lavorare” : “Non dovrebbe, doveva già” dimettersi. Così il vicepremier, Luigi Di Maio, sul caso del parlamentare velista, Andrea Mura, eletto nelle fila M5s, al centro di polemiche politiche per le assenze alla Camera. Le sue “sono dichiarazioni che non solo sono inaccettabili, ma bisogna considerare che i parlamentari, incluso io, sono dei privilegiati, hanno un lavoro da privilegiati con uno stipendi da privilegiati. Sono i primi che ...

