Muore travolto scooter | girava video

Muore travolto a 17 anni per filmare l'amico in scooter : Un gioco finito male, una bravata ripresa col cellulare finita però in tragedia. Un ragazzino di 17 anni è morto nella notte ad Acquasparta, in provincia di Terni, travolto dallo scooter di un suo amico. Secondo quanto emerso, i due stavano facendo un pericolosissimo gioco: arrivati insieme, il ragazzo si è steso a terra lungo un rettilineo, per fare una ripresa video con il cellulare all'amico in scooter. Purtroppo ...

Terni - si sdraia sull’asfalto per filmare l’amico : Muore a 17 anni travolto da scooter : Per il ragazzo di 17 anni non c'è stato nulla da fare: è morto travolto dallo scooter dell'amico, mentre con il cellulare stava facendo un video per filmarne il passaggio.Continua a leggere

Cerca di attraversare i binari - Muore travolto dal treno : Avenza , Massa e Carrara, , 27 luglio 2018 - Tragedia alla stazione ferroviaria di Carrara Avenza : un 55enne è morto travolto dal treno mentre Cercava di attraversare i binari . Secondo le prime ...

Trento - camion si ribalta nel tunnel di Martignano - Muore il conducente travolto dal suo mezzo : Trento. Un camionista di 52 anni è morto in un grave incidente stradale accaduto poco dopo le 14 all'interno della galleria di Martignano, in direzione di Pergine. Un camion, di una ditta di trasporti ...

Ancona - travolto da un furgoncino mentre è in sella alla sua bicicletta : Osvaldo Muore a 36 anni : Osvaldo Tosti, avvocato 36enne di Ancona, è morto a causa della gravissime ferite riportate in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto per le strade del centro di Ancona.. L'uomo è andato a sbattere contro un furgoncino che si stava immettendo lungo il suo percorso e non è riuscito a evitare il violentissimo impatto.Continua a leggere

Olbia - incidente sul lavoro : operaio Muore travolto da tubi di metallo - : L'uomo di 46 anni è rimasto schiacciato mentre stava scaricando da un camion del materiale per impalcature

Olbia - incidente sul lavoro : operaio Muore travolto da tubi di metallo : Olbia, incidente sul lavoro: operaio muore travolto da tubi di metallo L'uomo di 46 anni è rimasto schiacciato mentre stava scaricando da un camion del materiale per impalcature Parole chiave: Olbia ...

Operaio Muore travolto da tubi a Olbia : ANSA, - Olbia, 17 LUG - Un Operaio di 46 anni, Angelo Serra, originario di Nulvi, Sassari,, è morto stamattina mentre lavorava nella zona industriale di Olbia. L'uomo stava scaricando da un camion dei ...

Operaio Muore travolto da tubi a Olbia : ANSA, - Olbia, 17 LUG - Un Operaio di 46 anni, Angelo Serra, originario di Nulvi, Sassari,, è morto stamattina mentre lavorava nella zona industriale di Olbia. L'uomo stava scaricando da un camion dei ...

Travolto da un camion vicino a Rovigo - Muore carabiniere : Travolto da un camion vicino a Rovigo, muore carabiniere Travolto da un camion vicino a Rovigo, muore carabiniere Continua a leggere L'articolo Travolto da un camion vicino a Rovigo, muore carabiniere proviene da NewsGo.

Carrara - travolto da un blocco di marmo : Muore operaio di 40 anni con un contratto di 6 giorni : Tragedia in un deposito di marmi: un operaio di 40 anni, Luca Savio, è morto travolto da un blocco di marmo. L’incidente è avvenuto alla Fc Autogru. ...

Operaio Muore travolto da un blocco di marmo. «Aveva un contratto di soli 6 giorni» : L’incidente è avvenuto nel deposito Fc Autogru. Il lavoratore dopo essere stato schiacciato dal blocco ha avuto un arresto cardiaco

Carrara - travolto da un blocco di marmo Muore operaio : aveva un contratto di 6 giorni : L'uomo, 37 anni, lascia moglie e un figlio piccolo. Si fermano i lavoratori delle cave. Altro incidente sul lavoro nel Padovano. La Cgil: "Tragedia indice del fallimento di tutta la nostra comunità"

Cuneo - bimbo di 6 anni Muore travolto da trattore del nonno : Un bimbo di sei anni, A.M., è morto travolto dal trattore del nonno nel cortile dell'azienda di famiglia. L'incidente è avvenuto a San Biagio, una razione di Centallo, nel...