Muore travolto a 17 anni per filmare l' amico in scooter

(Di sabato 28 luglio 2018) Un gioco finito male, una bravata ripresa col cellulare finita però in tragedia. Un ragazzino di 17è morto nella notte ad Acquasparta, in provincia di Terni,dallodi un suo. Secondo quanto emerso, i due stavano facendo un pericolosissimo gioco: arrivati insieme, il ragazzo si è steso a terra lungo un rettilineo, per fare una ripresa video con il cellulare all'in. Purtroppo però il ragazzo ha perso il controllo e lo ha investito. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno sequestrato i cellulari di alcuni amici che si trovavano li.I due - in base a quanto accertato finora - sono giunti insieme sul luogo dell'incidente in. Il diciassettenne sarebbe quindi sceso, si sarebbe sdraiato e avrebbe realizzato il video del passaggio su un rettilineo, venendo però. È ...