Muore a 17 anni per un tragico gioco

“Una morte orribile”. Si sdraia sull’asfalto per fare un “gioco” - Muore a 17 anni : Una dinamica agghiacciante, un incidente terribile che ha visto un minorenne investire e un uccidere un amico per un motivo folle. Una vita spezzata a soli 17 anni in provincia di Terni, dove ora amici e parenti piangono per un dramma che doveva e poteva essere evitato. Tutto è successo nella notte, quando i due si sono diretti in una strada del centro. Qui la vittima si è sdraiata sulla carreggiata, ha estratto il telefonino dalla tasca ...

Muore a 117 anni la persona più anziana al mondo - la giapponese Chiyo Miyako : Guiness World Records non ha ancora confermato chi è la nuova donna più anziana al mondo. L'uomo più anziano al mondo per ora è Masazo Nonaka, che ha compiuto 113 anni il 25 luglio.

Auto contro furgone - Muore muratore di 41 anni a Misano E a Zogno grave un anziano : Ancora sangue sulle strade bergamasche. L'ennesimo incidente mortale è avvenuto ieri pomeriggio sulla Rivoltana a Misano. La vittima è Roberto Lochis, 41 anni, muratore di Morengo. Mancavano pochi ...

Irlanda - mangia un panino da McDonald’s e Muore : Maleek aveva solo 10 anni : Maleek Lawal, un bimbo di origini nigeriane, abitava a Dublino con la sua famiglia arrivata in Europa dalla Nigeria. "Eravamo senzatetto, senza nessuno che ci aiutasse, volevo solo che mio figlio fosse felice e sapevo quanto gli piacesse andare a mangiare al McDonald's" ha ricordato la madre.Continua a leggere

Dramma in strada : scivola con lo scooter e finisce sotto un Tir - Ylenia Muore a 22 anni : La giovane, ha improvvisamente perso il controllo del motorino e ha sbandato finendo sull'asfalto, per un tragico destino in quel momento sopraggiungeva un camion dalla direzione opposta che ha travolto la 22enne senza lasciarle scampo.Continua a leggere

Massacrata di botte e uccisa al festino nella villa in Costa Smeralda : Muore a 34 anni : Una donna marocchina residente ad Arzachena, in Gallura, Zeneb Badid, 34 anni, è stata Massacrata di botte e uccisa probabilmente durante un festino a base di droga e alcol in una casa sulle...

Si tuffa dal pedalò e Muore a 26 anni davanti alla fidanzata : “Non sapeva nuotare” : Il decesso nel primo pomeriggio di martedì a Jesolo. La vittima si chiamava Daniel Pedris e aveva 26 anni. Il bagnino dalla spiaggia lo ha raggiunto a nuoto e lo ha riportato a riva dove gli ha praticato il massaggio cardiaco, ma non c’è stato niente da fare.Continua a leggere

Monia Muore mentre va al lavoro. E lascia un figlio di 11 anni : È morta mentre andava al lavoro in un drammatico incidente stradale. Uno schianto terribile e che non le ha lasciato scampo avvenuto nella giornata di lunedì 23 luglio 2018 nella provincia di Vicenza. Si chiamava Monia Nalin, aveva quarantasei anni ed era residente a Boschi Sant’Anna, nel Veronese. Come riporta il quotidiano l’Arena, che pubblica anche le immagini, Nadia era sposata e aveva un bambino di undici anni. L’incidente ...

Somalia - a 10 anni Muore dissanguata dopo essere stata infibulata : A soli 10 anni è morta dissanguata dopo un'operazione di infibulazione. L'ennesima tragedia legata alle mutilazioni genitali femminili è andata in scena nella Somalia centrale, nel Corno d'Africa tristemente famoso per questo genere di pratiche.La bimba, denuncia l'ong "Galkayo education for peace and development", è morta in ospedale il 14 luglio scorso per i postumi di un'operazione chirurgica finita male. Secondo la ricostruzione fornita ...

Texas - bimbo di 3 anni lasciato in scuolabus Muore sotto sole cocente : Drammatica morte per un bambino di soli 3 anni, dimenticato e chiuso all'interno di uno scuolabus dopo una gita a cui aveva partecipato con la Discovering Me Academy, un centro di apprendimento ...