Mtb – A Roma la presentazione dell’UCI Marathon World Championship 2018

(Di sabato 28 luglio 2018) Lunedì 30 luglio, presso la Sala Giunta del CONI, verranno illustrati i dettagli del Mondiale in programma il 15 settembre che vedrà tra i protagonisti le straordinarie Tre Cime di Lavaredo, riconosciute dall’UNESCO Patrimonio Naturale dell’Umanità L’attesa per l’UCI MTBsta per terminare. Lunedì 30 luglio a, alle ore 12.30 presso la Sala Giunta del CONI, verranno illustrati i dettagli del Mondiale di Mountain Bikein programma il 15 settembre e che vedrà tra i protagonisti le straordinarie Tre Cime di Lavaredo, riconosciute dall’UNESCO Patrimonio Naturale dell’Umanità. All’incontro parteciperanno: Giovanni Malagò, Presidente CONI; Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto; Renato Di Rocco, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana; Massimo Panighel, Presidente Pedali di ...